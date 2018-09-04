"Наче в Чорнобилі": у мережі показали, як із Армянська "вивозять" дітей

В забруднений Армянськ для перевезення дітей в санаторії Криму вже прибули 28 автобусів. Батьки розгублені: на збори дітей їм дали всього дві години. Вони нарікають, що організація евакуації не продумана належним чином.

Про це інформують місцеві ЗМІ.

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Близько 2 тисяч школярів Армянська вже готові до відправки у санаторії Криму,

– цитують ЗМІ російську міністерку освіти, науки і молоді Криму Наталю Гончарову.

У мережі вже з'явилися фото та відео з автобусами, які колоною рухаються в сторону Армянська.



Автобуси, які мають вивозити дітей із Армянська

"Зараз складають списки дітей. Сьогодні почнеться вивіз їх до таборів та будинків відпочинку. Діти дошкільного віку відправляться на відпочинок із батьками. Школярі – групами в супроводі вчителів або інших дорослих. Харчування й розміщення буде організоване за рахунок бюджету", – розповів у коментарі журналістам віце-прем'єр кримського окупаційного уряду Ігор Михайличенко.

Російська окупаційна влада в Криму прокоментувала ситуацію із евакуацією дітей із Армянська:

Зазначається, що першу тисячу дітей мають доправити до дитячих оздоровчих закладів "Перемога", "Мрія", Дружба" в Євпаторії та "Дельфін" у Піщаному.

Тим часом у соцмережах батьки нарікають, що на збори дітей їм дали всього 2 години. Після цього близько 4 годин змусили чекати на вулиці автобуси.



Батьки та діти у Армянську чекають на евакуацію

"Не знаю, як у інших дитячих садках, проте в "Оленці" батьки з дітьми чекають вже більше години на те, що пообіцяв Аксьонов. Діти стомлені. Батьки теж. Куди везуть, коли везуть – невідомо", – пишуть батьки у соцмережах.

Батьки та діти у Армянську чекають на евакуацію

Окрім цього, з'явилась інформація про те, що на вимушені шкільні канікули відправляють дітей не лише з Армянська, а й з декількох сусідніх сіл.

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Російський очільник окупованого Криму Олексій Аксьонов, до слова, не забуває наголошувати про те, що це – саме канікули, а не евакуація, хоч користувачі у соцмережах вже вловили схожість ситуації із Чорнобилем.

"Дуже нагадує Чорнобиль. Тоді, щоправда, раніше евакуацію почали", – пишуть люди у мережі.

Нагадаємо, в місті Армянську, яке розташоване в окупованому Криму неподалік від адмінмежі з Херсонською областю стався викид небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції". Окупаційна влада замовчувала надзвичайну ситуацію.

У ніч на 27 серпня предмети в місті вкрилися липкою іржею. Місцеві жителі скаржаться, що важко дихати, у декого почалась алергічна реакція.

3 серпня токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині.

4 серпня російська влада окупованого півострова прийняла рішення про евакуацію всіх дітей з міста. Завод "Титанові інвестиції" закрили на два тижні.