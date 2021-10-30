Пола Сімс була засуджена ще у 1990 році до довічного ув'язнення. Вона отримала такий суворий вирок за вбивство новонародженої доньки Гізер.

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Жінка перекладала провину на викрадачів

Слідство вважало, що Пола причетна і до смерті немовляти Лорелай у 1986 році. Жінка свою провину відкидала і звинувачувала у цьому викрадачів.

Захисник стверджував, що його підзахисна страждала від післяродової депресії. Мовляв, злочини спричинили гормональні зміни в організмі жінки. Тепер 62-річна вбивця начебто повністю одужала.

Вона не агресивна, не зла. Це людина, яка страждала від психічного захворювання. Тепер цієї недуги немає,

– стверджував Джед Стоун.

Проти звільнення виступав чоловік Сімс

Раніше рішуче проти дострокового звільнення Сімс виступав її чоловік Роберт. Проте у 2015 році він разом з сином загинув в автокатастрофі.

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Зараз проти такого рішення – прокурор округу Медісон та представники Республіканської партії в Сенаті штату.