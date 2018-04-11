Начнет ли Россия полномасштабную войну против Украины?

Любые изменения политического курса РФ вызывают понятные опасения и вопросы о будущем Украины. Очередное переназначение Путина показывает – его клан будет у власти пожизненно. И самое главное – планы Путина по уничтожению Украины за все это время не изменятся.

Однако, угрозы большой полномасштабной войны в настоящее время нет и в ближайшей перспективе, в течение ближайшего года, этого не произойдет гарантированно, по моему прогнозу. И вот какие факторы на данный момент об этом говорят.

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Почему?

1. Социальный фактор. Путин считает себя мессией, который пытается собрать "русский мир", не понимая, что собирать надо не государства, а общество.

А украинское общество от России оторвано навсегда, после тысяч погибших и после полного разложения пророссийских движений в Украине никакая интеграция невозможна, наоборот, процессы разрыва только усиливаются. Российское вторжение в Крым и на Донбасс было опасно не своей военной составляющей – а тем, что угроза российской оккупации создала внутри украинского общества взрывоопасную ситуацию, и нашлись тысячи оболваненных российской пропагандой людей, которые решили поддержать неизбежное, казалось бы, вторжение и выступить против своей страны.

Сейчас такая угроза отсутствует. Украинское общество видит перед глазами пример Донбасса и Крыма, и отношение к российскому вторжению у большинства однозначное – это будет жестокая война, будет разрушен весь привычный миропорядок, и война в своем доме людям не нужна. Москва уже перестала быть альтернативным центром власти в Украине по сравнению с Киевом. Общество сделало выбор, и понимание государственности уже не расшатать.

2. Внешняя политика. В 2014-м международная поддержка Украины не была единой и эффективной. Только кровавые жертвы героев Иловайска, которые потрясли весь мир готовностью сражаться, но не сдаваться в плен россиянам, заставили Запад вмешаться в войну в Украине – это произошло только в сентябре 2014-го.

Сейчас условия другие – Россия полностью обложена санкциями, российская экономика парализована, и рост экономики остановился. РФ перестала быть площадкой роста, "искандеры" уже не смеются, потому что Запад последовательно разрывает все контакты и связи.

В случае войны санкции будут усилены, а поставки вооружения пойдут в куда более значительных размерах.

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3. Обороноспособность. В 2014-м году украинского государства не было, армия и структуры безопасности представляли собой горстки энтузиастов. В головах многих военных не укладывалось как можно воевать против россиян, против братского народа.

Сегодня сомнений нет никаких. Россия – это враг, и сопротивление будет несравненно более эффективным. Число людей, которые научились воевать, организация государства для войны – возросли несравнимо, и никаких надежд на развал армии, на массовую сдачу в плен быть не может.

Украинцы показали достаточное число примеров, когда они стоят насмерть даже в самых безнадежных условиях. Сегодня ресурсов и возможностей, и кадров для войны в Украине гораздо больше.

Путин уже не сможет вести войну "ихтманетами" как в 2014-м – потребуется полноценная мобилизация российской армии, вторые и третьи эшелоны, ротации, развертывание огромных армий. А это означает большие потери и вереницы гробов из Украины в РФ – куда большие вереницы, чем из Афганистана в свое время. Большие потери для Путина – это и есть поражение, потому что сама идея украинцев, ждущих "освобождения от хунты", провалилась после того, как сотни гробов "ихтамнетов" поехали в РФ в 14-м.

В случае большой войны гробы пойдут тысячами в месяц.

4. Слабость российского государства и общества. Сама путинская Россия как преемница СССР страдает всеми системными недостатками.

В России отсутствует самостоятельное гражданское общество, все контролируется Кремлем. И идея глобальной мобилизации, больших жертв ради завоевания Украины в РФ совершенно не популярна. Россияне любят Путина за телевизионные победы, а сами становиться пушечным мясом в реальной войне не собираются. У России отсутствуют силы для большой войны.

5. Внутренняя политика. Да, это большая уязвимость.

Путин непредсказуем, ему выгодно раскачивать ситуацию изнутри, украинская политика и гражданское общество страдают от многих проблем и болезней роста. У Кремля есть соблазн ударить и повлиять тем самым на результаты президентских и парламентских выборов. Ситуация в Украине накануне выборов не стабильна, экономика стагнирует, и это провоцирует врага на атаку. Также война является выгодным способом и для самого Путина отвлечь российское общество от вороха внутренних проблем и падающей экономики.

Война для Путина – способ разрешить проблему Донбасса, заставить Украину и Запад сесть за стол переговоров и принять решение, которое ждет Кремль от Украины – вернуть Донбасс и признать оккупацию Крыма. Путин не хочет осознать, что войну за независимость в Украине вела не "хунта" и не правящая верхушка, как в РФ – а народ, и отката назад и уступок агрессору, уничтожения собственного государства изнутри наш народ не допустит.

Из всех факторов, которые могут привести к большой войне с Россией, Украина имеет преимущества по четырем из пяти. Россия имеет гораздо более слабые позиции и потому большой войны, на мой взгляд, не будет. У Путина нет шансов на победу в такой войне. Но это не означает, что мы защищены от риска активизации боевых действий на фронте АТО. Угроза локальных боев сохраняется, угроза больших жертв на фронте сохраняется, война продолжает идти. И наши Воины продолжают отдавать жизни ради нашей свободы.

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