Одразу ж після повідомлення про іноземний безпілотник, СБУ Харківської області повідомила про проведення антитерористичних навчань. Вони розпочалися 27 серпня.

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Мешканцям Харківщини треба бути пильними

СБУ Харківської області у зв'язку з виявленням іноземного літального апарату просить людей повідомляти про підозрілих осіб. Мова йде про тих, хто виявляє надмірний інтерес до транспортної чи військової інфраструктури та до будівель місцевої влади.

Чи стало причиною проведення антитерористичних навчань СБУ на Харківщині вторгнення іноземного безпілотника – малоймовірно.

У дописі СБУ йдеться про те, що умови цих тренувань будуть максимально наближені до реальних. Є всі шанси, що мешканців Харківщини можуть перевірити на пильність через людей, які спеціально поводитимуться підозріло. Однак це лише припущення.

Текст публікації СБУ

Службою безпеки України в Харківській області було виявлено ударний безпілотний літальний апарат з маркуванням іноземного виробництва. Безпілотник проводив обліт над Харківським регіоном.

У зв'язку з цим випадком просимо належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.

Якщо у ваше поле зору потрапили особи, які проявляють необґрунтований інтерес до об’єктів транспортної інфраструктури, військових об’єктів, будівель органів влади й управління, використовуючи при цьому засоби відео-, фотофіксації, безпілотні літальні апарати, просимо невідкладно повідомляти до Управління СБУ в Харківській області за телефоном (057) 700-16-61, на телефон довіри СБУ (057) 700 34 50, Національної поліції -102 або іншим зручним способом.

СБУ попереджає мешканців Харківщини

Під час проведення навчань зі сторони співробітників СБУ та інших учасників навчань можливі перевірки документів мешканців та гостей області й огляди транспорту.

Через це у Службі безпеки просять з розумінням поставитися до можливих незручностей та виконувати законні вимоги правоохоронців. Однак у повідомленні зазначають, що все відбуватиметься в межах чинного законодавства.

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