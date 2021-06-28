Над Кримом у небо запустили кримськотатарський прапор і тисячі листівок: фото
Джерело:"Радіо Свобода"
У небо над окупованим Кримом активісти запустили кримськотатарський прапор з побажаннями від жителів різних куточків України. Також вони використали близько 9 тисяч листівок.
Акцію присвятили Дню кримськотатарського прапора, який святкували 26 червня. Також дійство відбувалося у рамках Всеукраїнської акції до 30-річчя відновлення діяльності Курултаю кримськотатарського народу.
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Прапор є нагадуванням для кримчан
Стяг розміром 16 на 9 метрів полетів з адмінкордону в напрямку Армянська. Спершу його підписав Мустафа Джемілєв, який є національним лідером кримських татар. Вже після цього свої побажання залишали жителі Києва, Дніпра, Львова та Вінниці.
За словами організаторів, прапор є своєрідним нагадуванням "про те, що кримчани не забули". Його пошили волонтери в Краматорську, що на Донеччині.
Активісти запустили кримськотатарський прапор / Фото "Радіо Свободи"
Акцію присвятили Дню кримськотатарського прапора / Фото "Радіо Свободи"
Українці залишали побажання на прапорі / Фото "Радіо Свободи"
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Кримськотатарський прапор: що відомо
- В Україні та багатьох країнах світу 26 червня відзначають День кримськотатарського прапора. Зараз стяг є не лише національним символом кримчан, але й уособленням боротьби з російськими окупантами.
- Заходи з нагоди свята відбуваються як в окупованому Криму, так і в інших куточка України та світу.
- День кримськотатарського прапора вперше відзначили у 2010 році за ініціативи Кримського молодіжного центру та інших організацій.