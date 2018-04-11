Над авіабазою Росії в Сирії помітили бомбардувальники з протикорабельними ракетами
У середу, 11 квітня, у сирійській Латакії, де розташована авіабаза Росії, були зафіксовані російські багатофункціональні винищувачі-бомбардувальники Су-34.
Про це повідомляє Telegram-канал Warjournal.
"У небі Латакії, де розташована російська авіабаза Хмеймім, помічені Су-34 з підвішеними протикорабельними ракетами Х-35У", – мовиться у повідомленні.
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Російські бомбардувальники в Сирії
Зазначимо, що раніше Європейська організація з безпеки повітряної навігації ("Євроконтроль") попередила авіакомпанії про можливі авіаційні та ракетні удари по Сирії протягом 72 годин.
Джерело: 24 Канал
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