Над авіабазою Росії в Сирії помітили бомбардувальники з протикорабельними ракетами

У середу, 11 квітня, у сирійській Латакії, де розташована авіабаза Росії, були зафіксовані російські багатофункціональні винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Про це повідомляє Telegram-канал Warjournal.

"У небі Латакії, де розташована російська авіабаза Хмеймім, помічені Су-34 з підвішеними протикорабельними ракетами Х-35У", – мовиться у повідомленні.

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Російські бомбардувальники в Сирії

Зазначимо, що раніше Європейська організація з безпеки повітряної навігації ("Євроконтроль") попередила авіакомпанії про можливі авіаційні та ракетні удари по Сирії протягом 72 годин.