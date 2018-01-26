Над Чорним морем в Одесі помітили рідкісне явище: неймовірні фото та відео

Біля берегів Одеси через велику різницю температур спостерігається рідкісне природне явище – вода Чорного моря активно випаровується, а над поверхнею з'являється туман.

Про це повідомляє Українська служба інформації.

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Зазначається, що море "парує" через те, що температура води і повітря на узбережжі значно відрізняється.

"Температура повітря вранці на одеському узбережжі була близько -10 градусів за Цельсієм, а води – приблизно +8 градусів. Через велику різницю температур вода активно випаровується, і над поверхнею моря утворюється туман. Вітер відігнав цей серпанок на узбережжя, покривши дерева крижаною кіркою", – наголошується в повідомленні.

Очікується, що таке погодне явище триватиме кілька годин, після чого температура повітря почне підвищуватися, скорочуючи температурний розрив між морем і повітрям.



В Одесі над Чорним морем помітили рідкісне явище



Чорне море в Одесі "парує" через холоди



Через це дерева на узбережжі покрилися крижаною кіркою

Чорне море в Одесі "парує" через холоди