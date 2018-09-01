Над Лондоном сьогодні запустять "надувного мера" в бікіні
У суботу, 1 вересня, у небо над Лондоном запустять надувну фігуру мера міста Садіка Хана. Повітряна кулька зображатиме його в пікантному жовтому бікіні.
Про це повідомляє BBC.
Згідно з повідомленням, надувна фігура у вигляді Хана – це "кивок" у сторону реклами, яку мер Лондона заборонив у 2016. На ній була зображена жінка в жовтому купальнику.
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Реклама в Лондоні, яку заборонив мер Садік Хан
Гроші на запуск надувної фігури збирали на краудфандинговій платформі. Щоб запустити кульку в небо, організаторам потрібно було отримати дозвіл поліції та мерії.
Якщо люди хочуть провести суботу, дивлячись на мене в бікіні, вони можуть це зробити. Але я насправді не думаю, що жовтий мені пасує,
– прокоментував ситуацію сам Хан
Організатори запуску кульки згадали про дозвіл на запуск фігури у вигляді "бейбі-Трампа".
"Враховуючи, що над Лондоном дозволили підняти повітряну кульку "бейбі-Трампа" під час його візиту в Британію, зробімо "бейбі-Хана" і подивимося, чи поширюється право на свободу слова для всіх", – зазначили організатори.
Надувна фігура мера Лондона Садіка Хана