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      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ

      Над Володимирським узвозом почали будівництво велопішохідного мосту: візуалізація проекту

      1068 Читать новость на русском
      У Києві почалось будівництво пішохідного мосту над Володимирським узвозом
      У Києві почалось будівництво пішохідного мосту над Володимирським узвозом / КМДА

      12 грудня у Києві розпочалось будівництво пішохідно-велосипедного мосту.

      Міст пролягатиме над Володимирським узвозом і має з'єднати парк "Володимирська гірка" з Аркою дружби народів.

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      Відкрити його планують вже наприкінці весни 2019-го – хочуть встигнути до Дня Києва, який щороку відзначають в останню неділю травня.

      Київ міст будівництво
      У Києві почали будівництво мосту через Володимирський узвіз

      Київ пішохідний міст будівництво
      Завершити роботи планують до Дня Києва 2019

      Київ пішохідний міст будівництво
      Пішохідний міст з'єднає Володимирську гірку з Аркою дружби народів

      У КМДА кажуть, що амбітний проект стане новою візитівкою столиці.

      Київ пішохідний міст будівництво
      Новий пішохідно-велосипедний міст має стати ще однією візитівкою Києва

      Що відомо про велосипедно-пішохідний міст у Києві?

      Він матиме довжину приблизно 210 метрів, а ширина буде змінюватись від 6 до 14 метрів у зонах оглядових майданчиків.

      З них відкриватимуться вид на Дніпро, панорами лівобережного Києва та історичного Подолу.

      Як виглядатиме пішохідний міст між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів: дивіться відео

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Новини Києва Будівництво
      Джерело: 24 канал
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