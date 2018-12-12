Над Володимирським узвозом почали будівництво велопішохідного мосту: візуалізація проекту

12 грудня у Києві розпочалось будівництво пішохідно-велосипедного мосту.

Міст пролягатиме над Володимирським узвозом і має з'єднати парк "Володимирська гірка" з Аркою дружби народів.

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Відкрити його планують вже наприкінці весни 2019-го – хочуть встигнути до Дня Києва, який щороку відзначають в останню неділю травня.



У Києві почали будівництво мосту через Володимирський узвіз



Завершити роботи планують до Дня Києва 2019



Пішохідний міст з'єднає Володимирську гірку з Аркою дружби народів

У КМДА кажуть, що амбітний проект стане новою візитівкою столиці.



Новий пішохідно-велосипедний міст має стати ще однією візитівкою Києва

Що відомо про велосипедно-пішохідний міст у Києві?

Він матиме довжину приблизно 210 метрів, а ширина буде змінюватись від 6 до 14 метрів у зонах оглядових майданчиків.

З них відкриватимуться вид на Дніпро, панорами лівобережного Києва та історичного Подолу.

Як виглядатиме пішохідний міст між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів: дивіться відео