Над Зінченком кумедно познущалися в "Манчестер Сіті": відео інциденту
Гравці "Манчестер Сіті" Бернарду Сілва та Емерік Ляпорт познущались над своїм українським партнером Олександром Зінченком.
Футболісти завалили українця на газон, а останній ще й "виписав" копняка.
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Після американського турне команда Гвардіоли повернулась на Туманний Альбіон, де продовжила підготовку до нового сезону.
Нагадаємо, що Олександр Зінченко взяв участь у вольовій перемозі "Манчестер Сіті" над чемпіоном Німеччини "Баварією" – 3:2.
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Джерело: 24 Канал
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