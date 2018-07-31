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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

Над Зінченком кумедно познущалися в "Манчестер Сіті": відео інциденту

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко

Гравці "Манчестер Сіті" Бернарду Сілва та Емерік Ляпорт познущались над своїм українським партнером Олександром Зінченком.

Футболісти завалили українця на газон, а останній ще й "виписав" копняка.

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Після американського турне команда Гвардіоли повернулась на Туманний Альбіон, де продовжила підготовку до нового сезону.

Нагадаємо, що Олександр Зінченко взяв участь у вольовій перемозі "Манчестер Сіті" над чемпіоном Німеччини "Баварією" – 3:2.

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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