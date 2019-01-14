Надаль кумедно затролив журналіста, який заснув на його прес-конференції: відео

Італійський кореспондент задрімав на післяматчевій прес-конференції другої ракетки світу Рафаеля Надаля.

Цталійський представник ЗМІ Убальдо Сканагатта задрімав перед промовою іспанця і тенісист не втратив шансу покепкувати. Спочатку Рафа корчив смішні гримаси та посміхався, а коли журналіста розбудили, сказав, що не ображається на нього.

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"Сьогодні тут нудно. Я знаю, що ви закрили очі, щоб краще сфокусуватися на тому, що я говорю", – сказав Надаль

Зазначимо, що у першому колі Australian Open-2019 Рафаель Надаль переміг Джеймса Дакворта з Австралії з рахунком 6:4, 6:3, 7:5. Поєдинок тривав 2 години 17 хвилин. Друга ракетка світу записав до свого активу 6 брейків, а його суперник – лише 2.

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