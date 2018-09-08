Надаль не програв півфінал US Open, але покинув турнір: відома причина

Травма коліна за крок від вирішального матчу залишила за бортом US Open чинного чемпіона Рафаеля Надаля. Його супернику, аргентинцю Хуану Мартіну дель Потро, довелось попітніти лише у першій партії.

На старті другого сету іспанець взяв медичний тайм-аут, після чого уже радше мучився, а не грав. Тож матч закінчився за рахунку 7:6, 6:2 відмовою Надаля продовжувати боротьбу.

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Аргентинець зіграє у фіналі турніру серії Grand Slam лише вдруге в кар’єрі. Дев’ять років тому тут, у Нью-Йорку, турнір для дель Потро завершився хеппі-ендом.



Травма коліна не дала змоги Надалю змагатися далі

Суперник аргентинця у вирішальному матчі, Новак Джоковіч, на таких фіналах вже "собаку з’їв". Для серба це буде уже 23 фінал на турнірах серії Grand Slam, тож він і буде фаворитом протистояння. Свій півфінал проти Кеї Нісікорі Джоковіч виграв з рахунком 6:3, 6:4, 6:2.

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