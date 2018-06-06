Надаль вперше із 2015 року програв сет на "Ролан Гаррос"
Рафаель Надаль нарешті зустрів гідного суперника на французьких кортах. Іспанець вперше із 2015 року програв сет на престижному "Ролан Гарросі".
Про це повідомляє GoTennis.
Трапилося це у чвертьфінальному поєдинку проти Дієго Шварцмана. 12-ий у світовому рейтингу аргентинець у першій партії тричі взяв подачу іспанця і повів по сетах.
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Далі Надаль уже по-справжньоум включився у боротьбу, утім при рахунку 5:3 на користь першої ракетки світу у перебіг подій втрутився дощ, то ж другу партію тенісисти дограти не змогли. Тепер переможця суперники визначать у інший ігровий день.
Джерело: 24 Канал
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