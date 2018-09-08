Надання автокефалії Українській православній церкві: у РПЦ заговорили про війну

У Російській православній церкві вкотре відзначилися жовчним коментарем щодо надання автокефалії Україні. Цього разу священнослужителі заявили, що після такого кроку вони де-факто оголосять війну Константинополю та патріарху Варфоломію. Крім того, у РПЦ переконують, що таке рішення щонайменше половина православного населення не лише в Україні, а й у світі не підтримає.

Таку заяву зробив очільник синодального відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополит Іларіон у ефірі одного з пропагандистських каналів.

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Константинопольський патріархат таким чином тепер вже цілком відкрито встав на стежку війни. І ця війна йде не лише проти російської церкви, ця війна не лише проти українського православного народу. Це війна проти всього світового православ’я. Оскільки, якщо цей підлий і віроломний проект буде доведено до кінця, тоді, звичайно, більшість православних віруючих України не приймуть цю автокефалію. Російська православна церква також не прийме це рішення та ми будемо змушеними розірвати спілкування з Константинополем, і тоді вже вони не матимуть жодних прав, аби претендувати на лідерство у православному світі,

– підкреслив представник російської церкви.

Як зауважив він, зараз Константинопольський патріархат себе позиціонує як лідер у православному світі, а константинопольський патріарх сприймається ледь не як "православний Папа" та його називають лідером 300-мільнного православного населення планети.

"Якщо ж Україні нададуть автокефалію, то щонайменше половина цієї кількості більше не буде його визнавати не лише духовним лідером, а й першим у родині православних церков. Я думаю, що за такий крок патріарх Варфоломій нестиме особисту відповідальність перед Судом Божим і перед судом історії", – додав Іларіон.

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії УПЦ.



31 серпня Константинопольський патріарх Варфоломій під час зустрічі з Московським патріархом Кирилом заявив, що питання подолання церковного розколу в Україні залишається важливим для Вселенського патріархату.



На Архієрейському соборі у Стамбулі у неділю, 2 вересня, єпископи розглянули питання надання автокефалії для церков, які цього просять.