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      Надання Шептицькому звання Праведника: які обставини можуть завадити

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      Світ відзначає Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. В цей період загинуло майже шість мільйонів євреїв, з них – півтора мільйона дітей. Проте чимало вижили завдяки тим, хто рятував їх ціною власного життя. Був серед них і митрополит Української греко-католицької церкви Андрей Шептицький.

      Головний рабин Києва Йонатан Маркович показав сімейну реліквію – молитовник, який йому подарував дідусь. Він один із небагатьох членів родини, який вижив в часи Голокосту.

      Цікаво! Шептицькому можуть присвоїти звання Праведника народів світу: Зеленський підтримав звернення

      Рабин розповів, що багато його земляків врятувалися від смерті завдяки українцям. За це 2,5 тисячам наших земляків в Ізраїлі надали звання "Праведник народів світу" – найвища нагорода, яку ввели для вшанування рятівників євреїв.

      Йонатан Маркович
      Сімейна реліквія Головного рабина Києва Йонатана Марковича

      Був серед них і митрополит Андрей Шептицький. Банкір та підприємець, реформатор, граф, який став монахом, меценат української освіти й культури, а також зберіг життя тисячам євреїв. Проте почесного звання досі не отримав, навіть посмертно.

      Андрей Шептицький
      Андрей Шептицький

      Про обставини, які заважають надати Шептицькому заслужене звання Праведника, розповів історик Роман Шуст. Митрополиту закидають те, що він підтримував злочинний режим, який знищував євреїв. Не на його користь і підпис на вітальній телеграмі Гітлеру після вступу Вермахту до Львова, але не лише це.

      Ніби є фотографія, на якій митрополит благословляє вояків СС "Галичина". Митрополит Йосип Сліпий визнав, що це був він. Не митрополит Андрей, а він, 
      – заявив історик Роман Шуст.

      Аргументів на користь Шептицького значно більше. Він писав листи до Ватикану, в яких розповідав про злочини нацистського режиму. Надіслав телеграму Гіммлеру, вимагаючи не використовувати українців в акціях геноциду.

      Він беручи навіть кількох євреїв, які переховувались в нього, зокрема у митрополичих палатах, брав на себе відповідальність. Це особистий приклад митрополита,
      – пояснив історик Роман Шуст

      На Заході України митрополит Андрей Шептицький керував операцією з порятунку більш, ніж 150 єврейських дітей. Багатьох переховували у соборі Святого Юра. Кількох з врятованих головний рабин України знає особисто.

      Андрей Шептицький
      Меморіальна дошка Андрею Шептицькому

      "Людина, яка рятувала декілька сотень дітей в такий час, коли ті, хто рятували євреїв, ризикували своїм життям та життям своїх близьких. Я думаю, що в будь-якому випадку, ця річ перевищує все", – розповів головний рабин України Моше Реувен Асман.

      Додав, що склалася абсурдна ситуація: молодший брат митрополита – архімандрит Климентій, який виконував вказівки Шептицького, нагороджений званням "праведника", а сам митрополит – ні. Тож має намір це виправити. Моше Реувен Асман написав листа, в якому закликав голову меморіального комплексу "Яд Вашем" відновити розгляд кандидатури Шептицького.

      Є певні кола, які б не бажали, щоб таке рішення легітимізувало процеси виправдання реальних вбивць, яких було чимало і які сьогодні бажають примазатися до імені митрополита,
      – повідомив журналіст Ігор Левенштейн.

      За роки Другої світової війни в Україні знищили більше півтора мільйона євреїв, близько 100 тисяч із них у Бабиному Яру в Києві. У Львові євреїв вбивали масово. Місцеве гетто було третім за величиною у Європі. Та чимало уціліли саме завдяки Андрею Шептицькому. Нащадки врятованих кажуть, що нині настав час відновити справедливість.

      Що таке Праведник народів світу?Це офіційне звання, яке присуджує Національний Меморіал Катастрофи та Героїзму "Яд Вашем" (Єрусалим, Ізраїль). Його почали надавати з 1953 року. Одне з основних завдань меморіалу – від імені Ізраїлю і всього єврейського народу висловити подяку тим неєвреям, які ризикували власним життям, задля порятунку євреїв у час Голокосту. Спеціальну комісію з 2005 року очолює суддя Яків Тіркель. До неї також входять відомі історики, юристи, представники уцілілих євреїв на чолі з членом Верховного суду Ізраїлю. Вона розглядає і приймає відповідне рішення щодо кожного окремого випадку.

      Довідник "Праведники народів світу" Українського інституту вивчення Голокосту "Ткума" можна переглянути тут.

      Дивіться відео про День пам'яті жертв Голокосту:

       

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Історія Новини України Голокост Релігія Новини Ізраїля Новини Львова євреї
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