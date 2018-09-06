08:15
6 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 15°C
  • п'ятниця
    25°C 20°C
  • субота
    24°C 19°C
  • неділя
    25°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. День перевернутого календаря. Біда Росії
Вєсті Кремля
21:40, 4 вересня
Вєсті.UA. Відкритий рот Ляшка. Зіпсоване вересневе свято
Вєсті.UA
20:09, 4 вересня
Як можновладці освоїли нові схеми, внаслідок яких до бюджету не доходять сотні мільйонів гривень
ЦРУ
09:00, 5 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, 5 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Надання томосу Єдиній церкві не порушує права вірян, – політолог

490 Читать новость на русском
Українців не змушують молитися іншому Богові
Українців не змушують молитися іншому Богові / 24 Канал

З наданням автокефалії Українській єдиній помісній церкві проблем не уникнути. Тим більше, якщо Єдина помісна церква буде сформована на основі УПЦ Київського патріархату. Але надання томосу Єдиній церкві не порушує права вірян.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

Більш детально про отримання автокефалії в матеріалі: Автокефалія для Української церкви: коли це буде, і що зміниться для прихожан

По-перше, зазначає фахівець, ті, хто раніше в Україні розхитував це питання, продовжить маніпулювати віруючими людьми. Зокрема, акцентуючи увагу на тому, що офіційний Київ виходить за межі наданих конституційних повноважень, по суті, втручається в справи церкви. Адже парламент з ініціативи президента Петра Порошенка звернуся до Константинополя. Ці люди, вважає політолог, швидше за все, проводитимуть протестні акції. Звичайно, там будуть маніпулятори, які організовуватимуть такі заходи.

По-друге, наголошує Вігірінський, після того, як ми отримаємо томос (указ, декрет у деяких питаннях церковного устрою – "24"), відбудеться об’єднавчий з’їзд церков.

Потрібно розуміти, яким чином в лоно Єдиної церкви переходитимуть оплоти УПЦ МП. Йдеться не лише про такі святині, як Почаївська і Києво-Печерська Лавра, але й про звичайні церкви, де є священнослужителі з певними групами прихожан. Процес не швидкий, і треба на місцях донести вірянам, що відбулося, дати їм можливість зробити свій вибір,
– говорить Андрій Вігірінський.

Фахівець зауважує: надання томосу Єдиній церкві не порушує права вірян, їх не змушують молитися іншому Богові чи ходити в іншу церкву. В Україні плюралізм віросповідання. В нас дуже багато різних християнських церков: католики, греко-католики, римо-католики.

"Дискримінація за релігійними вподобаннями не допускається. Політично на цьому гратимуть. Хоча важливо, щоб і ура-патріоти не почали розгойдувати цю тему, не влаштували якусь провокацію, чим обов’язково скористаються росЗМІ", – підкреслив політолог.

Експерт також зауважує, що це вже стало засобом політичної боротьби певних проросійських сил.

"Ми вже знаємо, як захищають російськомовне населення. І зараз окремі політичні сили педалюватимуть тему, що за ідейні вподобання людей позбавили церкви і майна. Говоритимуть, що їм хочуть насадити іншу релігію, інше бачення, хочуть забрати святині. Це вже активно запускається. Особливо після того, як Варфоломій сказав, що Почаївська і Києво-Печерська Лаври перейдуть під управління Єдиної помісної церкви",
– наголосив Андрій Вігірінський.

Хоча, зазначає він, вочевидь, назва УПЦ МП буде змінена. Тобто вона буде просто московською церквою.

На думку Вігірінського, важливо, щоб ніхто з політиків чи можновладців не проявив ініціативу позбавити УПЦ МП пільг. Це заборонено законом, яким не регламентується, який це патріархат. Йдеться загалом про релігійні організації. Материнською церквою, наголошує він, для України, як і Росії, і далі буде Константинополь.

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії УПЦ.

31 серпня Константинопольський патріарх Варфоломій під час зустрічі з Московським патріархом Кирилом заявив, що питання подолання церковного розколу в Україні залишається важливим для Вселенського патріархату.

На Архієрейському соборі у Стамбулі у неділю, 2 вересня, єпископи розглянули питання надання автокефалії для церков, які цього просять.

Теги: Новини України Новини політики Єдина помісна церква УПЦ КП УПЦ МП РПЦ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Трамп спростував існування наказу про вбивство Асада
сьогодні, 04:10 Трамп спростував існування наказу про вбивство Асада
Отруєння Скрипалів: Великобританія скликає Раду безпеки ООН через нові дані щодо отруєння
сьогодні, 02:30 Отруєння Скрипалів: Великобританія скликає Раду безпеки ООН через нові дані щодо отруєння
Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
5 вересня, 12:01 Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
Трамп не устает удивлять: что станет началом глубочайшего кризиса США
5 вересня, 23:00 Трамп не устает удивлять: что станет началом глубочайшего кризиса США
Іван Яковина
Жизнь и смерть Захарченко как напоминание лихих 1990-х – взгляд из Луганска
5 вересня, 22:04 Жизнь и смерть Захарченко как напоминание лихих 1990-х – взгляд из Луганска
Ольга Черненко
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Нападника, який зламав щелепу Найєму, ще розшукують, – Бутусов
 30 квітня , 23:25
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Реброві оцінив шанси "Динамо" в матчі Ліги чемпіонів проти "Бешикташа"
 27 вересня 2016 , 18:51
Шевченко оприлюднив заявку збірної України на матчі проти Фінляндії та Сербії
 6 листопада 2016 , 23:28
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук