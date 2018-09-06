Надання томосу Єдиній церкві не порушує права вірян, – політолог

З наданням автокефалії Українській єдиній помісній церкві проблем не уникнути. Тим більше, якщо Єдина помісна церква буде сформована на основі УПЦ Київського патріархату. Але надання томосу Єдиній церкві не порушує права вірян.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

Більш детально про отримання автокефалії в матеріалі: Автокефалія для Української церкви: коли це буде, і що зміниться для прихожан

По-перше, зазначає фахівець, ті, хто раніше в Україні розхитував це питання, продовжить маніпулювати віруючими людьми. Зокрема, акцентуючи увагу на тому, що офіційний Київ виходить за межі наданих конституційних повноважень, по суті, втручається в справи церкви. Адже парламент з ініціативи президента Петра Порошенка звернуся до Константинополя. Ці люди, вважає політолог, швидше за все, проводитимуть протестні акції. Звичайно, там будуть маніпулятори, які організовуватимуть такі заходи.

По-друге, наголошує Вігірінський, після того, як ми отримаємо томос (указ, декрет у деяких питаннях церковного устрою – "24"), відбудеться об’єднавчий з’їзд церков.

Потрібно розуміти, яким чином в лоно Єдиної церкви переходитимуть оплоти УПЦ МП. Йдеться не лише про такі святині, як Почаївська і Києво-Печерська Лавра, але й про звичайні церкви, де є священнослужителі з певними групами прихожан. Процес не швидкий, і треба на місцях донести вірянам, що відбулося, дати їм можливість зробити свій вибір,

– говорить Андрій Вігірінський.

Фахівець зауважує: надання томосу Єдиній церкві не порушує права вірян, їх не змушують молитися іншому Богові чи ходити в іншу церкву. В Україні плюралізм віросповідання. В нас дуже багато різних християнських церков: католики, греко-католики, римо-католики.

"Дискримінація за релігійними вподобаннями не допускається. Політично на цьому гратимуть. Хоча важливо, щоб і ура-патріоти не почали розгойдувати цю тему, не влаштували якусь провокацію, чим обов’язково скористаються росЗМІ", – підкреслив політолог.

Експерт також зауважує, що це вже стало засобом політичної боротьби певних проросійських сил.

"Ми вже знаємо, як захищають російськомовне населення. І зараз окремі політичні сили педалюватимуть тему, що за ідейні вподобання людей позбавили церкви і майна. Говоритимуть, що їм хочуть насадити іншу релігію, інше бачення, хочуть забрати святині. Це вже активно запускається. Особливо після того, як Варфоломій сказав, що Почаївська і Києво-Печерська Лаври перейдуть під управління Єдиної помісної церкви",

– наголосив Андрій Вігірінський.

Хоча, зазначає він, вочевидь, назва УПЦ МП буде змінена. Тобто вона буде просто московською церквою.

На думку Вігірінського, важливо, щоб ніхто з політиків чи можновладців не проявив ініціативу позбавити УПЦ МП пільг. Це заборонено законом, яким не регламентується, який це патріархат. Йдеться загалом про релігійні організації. Материнською церквою, наголошує він, для України, як і Росії, і далі буде Константинополь.

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії УПЦ.



31 серпня Константинопольський патріарх Варфоломій під час зустрічі з Московським патріархом Кирилом заявив, що питання подолання церковного розколу в Україні залишається важливим для Вселенського патріархату.



На Архієрейському соборі у Стамбулі у неділю, 2 вересня, єпископи розглянули питання надання автокефалії для церков, які цього просять.