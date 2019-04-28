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      "Надихнувся" терактами у Новій Зеландії: студент влаштував стрілянину у каліфорнійській синагозі

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      Стрілянина в синагозі в Каліфорнії
      Стрілянина в синагозі в Каліфорнії / Screenshot

      У синагозі в Каліфорнії відбулась стрілянина. Одна людина загинула, троє поранені. Серед постраждалих – рабин синагоги.

      Стрільця затримали, йому 19 років і він студент, повідомляє CNN.

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      Скоєне він пояснив просто: влаштував стрілянину, надихнувшись березневими терактами у Новій Зеландії. Про це повідомили в організації, які відстежують активність бойовиків у соцмережах. 

      Під час стрілянини чотири людини отримали поранення. Їх доправили до лікарні Паламор. На жаль, один з них помер через поранення. Три інші перебувають у стабільному стані,
      – розповів шериф округу Сан-Дієго Вілльям Д. Гор.

      В лікарні померла 60-річна жінка, у стабільному стані перебувають 57-річний рабин, 34-річний чоловік і дівчинка.

      стрілялнина в каліфорнії
      Нападник

      Раніше нападник вже описував свою ненависть до євреїв і мусульман у своїх дописах. І після того, як терористи влаштували низку атак по мечетях у Новій Зеландії, бойовик вирішив повторити теракт.

      У Новій Зеландії нападники влаштувати стрілянину по прихожанам під час п'ятничної молитви. А один з нападників ще й транслював у соцмережу момент нападу. Всі копії відео видалити спецслужбам не вдалось і досі. Самих терористів затримано.

      Наразі це виглядає як злочин на ґрунті ненависті. Мої глибокі співчуття всім постраждалим..,
      – заявив президент США Дональд Трамп журналістам.

      Відео: коментар шерифа округу Сан-Дієго

       

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      Теги: Новини США Зброя Стрілянина у синагозі в США Теракт Теракт у Новій Зеландії Жертви
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