"Надихнувся" терактами у Новій Зеландії: студент влаштував стрілянину у каліфорнійській синагозі
У синагозі в Каліфорнії відбулась стрілянина. Одна людина загинула, троє поранені. Серед постраждалих – рабин синагоги.
Стрільця затримали, йому 19 років і він студент, повідомляє CNN.
Читайте також: Теракт у Новій Зеландії: підозрюваному висунули майже 90 обвинувачень
Скоєне він пояснив просто: влаштував стрілянину, надихнувшись березневими терактами у Новій Зеландії. Про це повідомили в організації, які відстежують активність бойовиків у соцмережах.
Під час стрілянини чотири людини отримали поранення. Їх доправили до лікарні Паламор. На жаль, один з них помер через поранення. Три інші перебувають у стабільному стані,
– розповів шериф округу Сан-Дієго Вілльям Д. Гор.
В лікарні померла 60-річна жінка, у стабільному стані перебувають 57-річний рабин, 34-річний чоловік і дівчинка.
Нападник
Раніше нападник вже описував свою ненависть до євреїв і мусульман у своїх дописах. І після того, як терористи влаштували низку атак по мечетях у Новій Зеландії, бойовик вирішив повторити теракт.
У Новій Зеландії нападники влаштувати стрілянину по прихожанам під час п'ятничної молитви. А один з нападників ще й транслював у соцмережу момент нападу. Всі копії відео видалити спецслужбам не вдалось і досі. Самих терористів затримано.
Наразі це виглядає як злочин на ґрунті ненависті. Мої глибокі співчуття всім постраждалим..,
– заявив президент США Дональд Трамп журналістам.
Відео: коментар шерифа округу Сан-Дієго
Вибір редакції
-
Спрощене російське громадянство – це узаконена анексія Донбасу, – експертсьогодні , 10:01
-
Віктор Постол переміг Мохамеда Мімуна та став обов'язковим претендентом на титул чемпіона світусьогодні , 09:08
-
Головні новини 27 квітня: скандал навколо "паспортного указу" Путіна, зійшов Благодатний вогоньсьогодні , 09:07