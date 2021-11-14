Надіслали понад 100 тисяч листів: у США хакери зламали електронну пошту ФБР

У США хакери зламали електронну пошту американської спецслужби. З їхньої скриньки понад 100 тисяч осіб отримали дивні листи з погрозами про кібератаку.

Атаку на електронну пошту підтвердили й у самому ФСБ. За даними ЗМІ, цю скриньку не використовували для поширення секретних файлів спецслужби.

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Вірусів у листах не було

Джерелом загрози кібератак для тих, хто отримав листи "від ФБР" у тексті називали Вінні Троя, який займається дослідженнями у сфері кібербезпеки.

Листи, які прийшли на понад 100 тисяч електронних скриньок, не містили вірусів. За версією Spamhaus, у зловмисників могли бути 2 мотиви – дискредитація Вінні Трої або ускладнення роботи ФБР листами та дзвінками від тих, хто отримав такі листи.



Лист, який користувачі отримували з пошти ФБР / Скриншот Spamhaus

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