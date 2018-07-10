Надія Дорофеєва показала сексапільні фото в купальнику

Солістка популярного українського гурту "Время и Стекло" Надія Дорофеєва насолоджується відпочинком на Балі. Звідти зірка опублікувала фото, на яких вона позує перед камерою у купальнику.

Зваблива Надія Дорофеєва попри насичений гастрольний графік знаходить час і для сімейного відпочинку з чоловіком Володимиром Дантесом. Співачка відправилась у подорож на Балі, де зробила серію пікантних фото в купальнику. Артистка та знана модниця показала кадри на своїй сторінці в Instagram.

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Перед камерою Надія Дорофеєва позувала в кількох сексапільних купальниках, демонструючи звабливі форми. При цьому зірка відмовилась від макіяжу, підкресливши свою природну красу. Варто зазначити, що виглядає вона розкішно.

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 10 Лип 2018 р. о 2:32 PDT

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 9 Лип 2018 р. о 6:46 PDT

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 9 Лип 2018 р. о 4:51 PDT