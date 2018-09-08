Надія Дорофеєва показала спортивну фігуру: фото
Співачка Надія Дорофеєва, учасниця гурту "Время и Стекло", продемонструвала прихильникам у соціальних мережах підтягнуту спортивну фігуру.
Нове фото Дорофеєва опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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29-річна Надія Дорофеєва продемонструвала відмінну фігуру у топі та спортивних штанах з маленькими гантелями
"На стилі і на спорті", – прокоментувала знімок співачка.
Надя Дорофеєва / Instagram
Нагадаємо, головний музичний телеканал країни М1 оголосив найкращих українських артистів літа в межах премії "M1 Music Awards. 4 Сезони". Так, спільна пісня Наді Дорофеєвої з Монатіком "Глубока" перемогла у номінаціях "Хіт літа" і "Проект літа".
Джерело: 24 Канал
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