Надія Дорофеєва показала спортивну фігуру: фото

Співачка Надія Дорофеєва, учасниця гурту "Время и Стекло", продемонструвала прихильникам у соціальних мережах підтягнуту спортивну фігуру.

Нове фото Дорофеєва опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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29-річна Надія Дорофеєва продемонструвала відмінну фігуру у топі та спортивних штанах з маленькими гантелями

"На стилі і на спорті", – прокоментувала знімок співачка.



Надя Дорофеєва / Instagram

Нагадаємо, головний музичний телеканал країни М1 оголосив найкращих українських артистів літа в межах премії "M1 Music Awards. 4 Сезони". Так, спільна пісня Наді Дорофеєвої з Монатіком "Глубока" перемогла у номінаціях "Хіт літа" і "Проект літа".