21:27
23 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
24°C 16°C
  • вівторок
    24°C 18°C
  • середа
    28°C 19°C
  • четвер
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чорна мітка від Путіна. Туалетні роботи РФ
Вєсті Кремля
20:40, сьогодні
Вєсті.UA. Український містер Бін. Обнімашки в Раді
Вєсті.UA
20:27, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Надія Дорофеєва показала запальні танці, які не ввійшли до кліпу "Глубоко"

269 Читать новость на русском
Надія Дорофеєва
Надія Дорофеєва

Українська співачка Надія Дорофеєва, яка є учасницею гурту "Время и Стекло", підкорила мережу дуетом з Монатіком. Кліп до пісні "Глубоко" вже оцінили мільйони меломанів. тому співачка вирішила показати танець, який не ввійшов до ролика.

Всього за 4 дні кліп Надії Дорофеєвої та Монатіка переглянули майже 3 мільйони користувачів мережі. Прихильники артистів із захватом створюють кавери до пісні "Глубоко" та відтворюють їхні запальні танці. Відтак Надія Дорофеєва вирішила показати, що не ввійшло до ролика. 

Читайте також: Мережу підкорює пародія до кліпу Монатіка та Надії Дорофеєвої: курйозне відео

Так, одну з постановок хореографа Дениса Стульнікова не помістили до кліпу "Глубоко". Гарячий танець Надія Дорофеєва відтворила на репетиції, а відео поділилась на своїй сторінці в Instagram. На кадрах співачка, вбрана в червону міні-спідницю та білий топ, звабливо рухається із танцівницями. 

 

Варто зазначити, що сам кліп, знятий у розкішній Ніцці, зробили дуже ефектним. Запальні танці Монатіка та Надії Дорофеєвої, казкові краєвиди, яхти і звабливі вбрання співачки – цим вразили мережу українські артисти. 

Дивіться відео кліпу Надії Дорофеєвої та Монатіка на пісню "Глубоко":

 

Теги: LifeStyle Новини України Музика Монатік
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Від геологів до юристів: вартість навчання в українських вишах
сьогодні, 20:59 Від геологів до юристів: вартість навчання в українських вишах
203
180 років в’язниці для українців у Греції: як не опинитись на їхньому місці та чому це важливо
сьогодні, 20:02 180 років в’язниці для українців у Греції: як не опинитись на їхньому місці та чому це важливо
Євгенія Мазур 807
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
сьогодні, 14:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
Ловля на живця: як Путін підкуповує Трампа референдумом на Донбасі
сьогодні, 19:00 Ловля на живця: як Путін підкуповує Трампа референдумом на Донбасі
Інна Жолобович 559
Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
сьогодні, 18:03 Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
Ірина Полицька 1453
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук