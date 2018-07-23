Надія Дорофеєва показала запальні танці, які не ввійшли до кліпу "Глубоко"

Українська співачка Надія Дорофеєва, яка є учасницею гурту "Время и Стекло", підкорила мережу дуетом з Монатіком. Кліп до пісні "Глубоко" вже оцінили мільйони меломанів. тому співачка вирішила показати танець, який не ввійшов до ролика.

Всього за 4 дні кліп Надії Дорофеєвої та Монатіка переглянули майже 3 мільйони користувачів мережі. Прихильники артистів із захватом створюють кавери до пісні "Глубоко" та відтворюють їхні запальні танці. Відтак Надія Дорофеєва вирішила показати, що не ввійшло до ролика.

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Так, одну з постановок хореографа Дениса Стульнікова не помістили до кліпу "Глубоко". Гарячий танець Надія Дорофеєва відтворила на репетиції, а відео поділилась на своїй сторінці в Instagram. На кадрах співачка, вбрана в червону міні-спідницю та білий топ, звабливо рухається із танцівницями.

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 23 Лип 2018 р. о 12:07 PDT

Варто зазначити, що сам кліп, знятий у розкішній Ніцці, зробили дуже ефектним. Запальні танці Монатіка та Надії Дорофеєвої, казкові краєвиди, яхти і звабливі вбрання співачки – цим вразили мережу українські артисти.

Дивіться відео кліпу Надії Дорофеєвої та Монатіка на пісню "Глубоко":