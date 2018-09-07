Надія Дорофеєва у звабливій позі показала струнку фігуру: фото
Співачка Надія Дорофеєва, учасниця гурту "Время и Стекло", потішила фанатів новим спокусливим кадром.
28-річна Дорофеєва опублікувала в Instagram пікантний кадр, на якому спокусливо позує у чорному суцільному купальнику.
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Надія Дорофеєва
"Дружина Вови Дантеса", – підписала артистка фото.
Як відомо, Надія одружена з співаком, екс-учасником групи "ДІО.фільми" Володимиром Дантесом (справжнє ім'я – Володимир Гудков).
Джерело: 24 Канал
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