Надія Дорофеєва у звабливій позі показала струнку фігуру: фото

Як відомо, Надія одружена з співаком, екс-учасником групи "ДІО.фільми" Володимиром Дантесом (справжнє ім'я – Володимир Гудков).

28-річна Дорофеєва опублікувала в Instagram пікантний кадр, на якому спокусливо позує у чорному суцільному купальнику.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter