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      Надія Кіченок перемогла Ястремську в українському дербі на Australian Open-2019

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      Надія Кіченок перемогла Даяну Ястремську
      Надія Кіченок перемогла Даяну Ястремську / btu.org.ua

      16 січня в Мельбурні на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу стартували змагання в парних розрядах серед чоловіків і жінок.

      Українка Надія Кіченок і китаянка Ван Яфань вийшли до другого кола парного розряду Australian Open. У стартовому раунді Кіченок і Яфань завдали поразки українсько-грузинському тандему Даяна Ястремська – Оксана Калашникова – 6:4, 6:2.

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      Надія Кіченок у четвертий раз в кар'єрі бере участь в парній сітці австралійського "мейджора". У минулому році українка встановила тут свій особистий рекорд – 1/8 фіналу в парному розряді.

      Даяна Ястремська вперше виступала в парній сітці турнірів Великого Шолома. Українка продовжить свій виступ в Мельбурні в одиночному розряді, де вже 17 січня зіграє проти Карли Суарес Наварро з Іспанії.

      У наступному колі Надія Кіченок і Ван Яфань зустрінуться з четвертою сіяною парою Ніколь Мелікар/Квіта Пешке.

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      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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