Надія Мейхер прорекламувала власну колекцію одягу: пікантна фотосесія

Екс-учасниця гурту "Віа Гра" та телеведуча Надія Мейхер знялась у стильній фотосесії, результати якої показала у мережі. Так, зірка зробила рекламу для власної колекції одягу.

Розкішну Надію Мейхер по праву можна назвати талановитою, адже вона випробувала багато творчих занять. Зокрема, зірка – популярна співачка, телеведуча, поетеса та навіть дизайнер.

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Артистка ще у 2015 році започаткувала бренд Meiher by Meiher та похизувалась своєю колекцією вбрання. Для реклами Надія Мейхер знялась у стильній фотосесії на даху столичної багатоповерхівки.

В яких тільки локаціях ми не проводили фотосесії. Крім стандартних студійних, ліси, луки, коридори, підвали, ресторани, квартири, дороги, street style, промзони, дахи... І все для того, щоб в моменти пошуку і творення надихатися новими ідеями, думками, почуттями,

– зізналась Надія Мейхер.

Варто зазначити, що вбрання від екс-солістки гурту "Віа Гра" виглядає стильно та звабливо, що вже відзначили користувачі мережі. Водночас знімки Надії Мейхер, які вона зробила на даху та у студії, стали чудовою рекламою українського бренду.

Допис, поширений MEIHER BY MEIHER (@meiher_by_meiher) 12 Сер 2018 р. о 11:37 PDT

Допис, поширений MEIHER BY MEIHER (@meiher_by_meiher) 7 Сер 2018 р. о 12:56 PDT

Допис, поширений НАДЕЖДА МЕЙХЕР-ГРАНОВСКАЯ (@nadyameiher) 11 Сер 2018 р. о 5:51 PDT

Допис, поширений НАДЕЖДА МЕЙХЕР-ГРАНОВСКАЯ (@nadyameiher) 13 Сер 2018 р. о 2:02 PDT

Допис, поширений НАДЕЖДА МЕЙХЕР-ГРАНОВСКАЯ (@nadyameiher) 14 Сер 2018 р. о 12:04 PDT

Допис, поширений MEIHER BY MEIHER (@meiher_by_meiher) 14 Сер 2018 р. о 3:22 PDT

Допис, поширений MEIHER BY MEIHER (@meiher_by_meiher) 14 Сер 2018 р. о 12:14 PDT

Допис, поширений MEIHER BY MEIHER (@meiher_by_meiher) 12 Сер 2018 р. о 11:26 PDT

Допис, поширений MEIHER BY MEIHER (@meiher_by_meiher) 12 Сер 2018 р. о 12:15 PDT

Допис, поширений MEIHER BY MEIHER (@meiher_by_meiher) 10 Сер 2018 р. о 10:37 PDT

Допис, поширений MEIHER BY MEIHER (@meiher_by_meiher) 7 Сер 2018 р. о 10:58 PDT