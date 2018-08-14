Надія Мейхер прорекламувала власну колекцію одягу: пікантна фотосесія
Екс-учасниця гурту "Віа Гра" та телеведуча Надія Мейхер знялась у стильній фотосесії, результати якої показала у мережі. Так, зірка зробила рекламу для власної колекції одягу.
Розкішну Надію Мейхер по праву можна назвати талановитою, адже вона випробувала багато творчих занять. Зокрема, зірка – популярна співачка, телеведуча, поетеса та навіть дизайнер.
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Артистка ще у 2015 році започаткувала бренд Meiher by Meiher та похизувалась своєю колекцією вбрання. Для реклами Надія Мейхер знялась у стильній фотосесії на даху столичної багатоповерхівки.
В яких тільки локаціях ми не проводили фотосесії. Крім стандартних студійних, ліси, луки, коридори, підвали, ресторани, квартири, дороги, street style, промзони, дахи... І все для того, щоб в моменти пошуку і творення надихатися новими ідеями, думками, почуттями,
– зізналась Надія Мейхер.
Варто зазначити, що вбрання від екс-солістки гурту "Віа Гра" виглядає стильно та звабливо, що вже відзначили користувачі мережі. Водночас знімки Надії Мейхер, які вона зробила на даху та у студії, стали чудовою рекламою українського бренду.