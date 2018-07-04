Надія Мейхер зізналася, що робила у дитинстві, аби не мати великі губи
Екс-солістка гурту "ВІА Гра" та ведуча Надія Мейхер опублікувала своє архівне фото у дитинстві і поділилася зворушливим спогадом.
Про це Надія Мейхер написала на своїй сторінці в Instagram.
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Коли я була маленькою, моя бабця Євгенія постійно говорила, щоб я "закушувала" губи, аби вони не виросли великими. В її молодості, було не модно і не красиво мати великі губи,
– розповіла Мейхер.
Жінка додала, що певний час у дитинстві вірила бабусиній "гіпотезі" і прикушувала губи.
"Однак, як бачите, не допомогло", – пожартувала співачка.
Надія Мейхер / Instagram
Джерело: 24 Канал
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