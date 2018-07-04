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Надія Мейхер зізналася, що робила у дитинстві, аби не мати великі губи

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Надія Мейхер
Надія Мейхер / Фото з відкритих джерел

Екс-солістка гурту "ВІА Гра" та ведуча Надія Мейхер опублікувала своє архівне фото у дитинстві і поділилася зворушливим спогадом.

Про це Надія Мейхер написала на своїй сторінці в Instagram.

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Коли я була маленькою, моя бабця Євгенія постійно говорила, щоб я "закушувала" губи, аби вони не виросли великими. В її молодості, було не модно і не красиво мати великі губи,
– розповіла Мейхер.

Жінка додала, що певний час у дитинстві вірила бабусиній "гіпотезі" і прикушувала губи.

"Однак, як бачите, не допомогло", – пожартувала співачка.

надія мейхер
Надія Мейхер / Instagram

 

Когда я была маленькой, моя Бабуля Евгения всё время говорила чтобы я « закусывала» губы)))( видя тенденцию )))) Дабы они не выросли большими ( В её молодости, а это 30-е-40-е гг. было не модно и не красиво иметь большие губыКакое-то время я верила бабушкиной «гипотезе» и прикусывала губы)) Но как видите, это не помогло)) Дай Бог моей бабуленьке ещё долгих лет жизни. Обожаю Её, и бесконечно благодарю за незабываемое время, которое провела в деревне Збручивка. За теплоту, заботу, любовь... За домашнюю еду, вкуснее которой в мире нет! БУДТЕ СОБОЙ! #надеждамейхер БЕРЕГИТЕ СВОИ ПРИРОДНЫЕ ДАННЫЕ! ЭТО ВАША УНИКАЛЬНОСТЬ! И не забывайте о Родных и Близких!#детство #семья #родные #певица

Допис, поширений НАДЕЖДА МЕЙХЕР-ГРАНОВСКАЯ (@nadyameiher)

 

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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