Надія Мейхер змінила імідж: фото

Українська співачка Надія Мейхер активно веде свій блог у соціальній мережі, а також не рідко показує підписникам фото з особистого життя. Так, жінка опублікувала нові фото, на яких змінила зачіску.

Про це Мейхер повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Інтернет-юзери схвально відреагували на зміну стилю екс-солістки гурту "ВІА Гра". Дехто навіть порівняв Надію з головнею героїнею однойменного фільму Амелі.

Допис, поширений НАДЕЖДА МЕЙХЕР-ГРАНОВСКАЯ (@nadyameiher) 7 Чер 2018 р. о 11:10 PDT

Допис, поширений НАДЕЖДА МЕЙХЕР-ГРАНОВСКАЯ (@nadyameiher) 8 Чер 2018 р. о 11:07 PDT

Допис, поширений НАДЕЖДА МЕЙХЕР-ГРАНОВСКАЯ (@nadyameiher) 9 Чер 2018 р. о 6:47 PDT



Французька романтична комедія "Амелі" / Скріншот

Хто така Надія Мейхер?Знана українська співачка, яка була однією з перших учасниць гурту "ВІА Гра". У 2005 році Надія Мейхер покинула вокальний колектив, а вже у 2009 році знов повернулась до гурту. У творчій паузі вокалістка активно розвивала кар'єру телеведучої. Надія Мейхер вела програми "Неймовірні історії кохання" та "Неймовірна правда про зірок".