16:03
19 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Олені вийшли проти Путіна. Будинки російського політика на "загнівающєм Западє"
      Вєсті Кремля
      23:59, 18 квітня
      Вєсті.UA: ЗЕпрокурор Луценко. Судний день "ПриватБанку"
      Вєсті.UA
      22:20, 18 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як раніше на іподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Надійність забудовника у Львові можна перевірити онлайн: карта

      289 Читать новость на русском
      Незаконні забудови Львова: список і карта
      Незаконні забудови Львова: список і карта / Колаж 24 каналу

      У Львові склали перелік забудовників, які займаються будівництвом житлових багатоповерхівок без необхідних дозволів.

      Нерухомість 24 уже писала поради, як перевірити надійність забудовника перед купівлею нерухомості.

      Читайте більше: Купівля нерухомості: перевіряємо надійність забудовника 

      Перелік незаконних забудов склали у міськраді Львова і закликають покупців ретельно перевіряти надійність забудовника перед тим, як купувати квартиру.

      Список незаконних будівництв у Львові:

      ∙ ЖК "Форест Хілл" на вулиці На Нивах

      За інформацією міськради, будинок збудували без дозвільної документації, яка надає право на виконання робіт та з порушеннями містобудівних умов, ДБН і перевищенням допустимої поверховості.

      незаконні забудови Львів
      Візуалізація незаконної багатоповерхівки на вулиці На Нивах

      ∙ ЖК "Варшава Хоум" на вулиці Варшавській, 22

      Для зведення цієї багатоповерхівки забудовник не отримав містобудівних умов та обмежень, документів на право землекористування, розробленого належним чином та затвердженого проекту будівництва.

      На початку квітня Львівський окружний адміністративний суд зобов'язав забудовника знести цей незаконно збудований 6-поверховий житловий будинок на вулиці Варшавській.

      ∙ ЖК "Вілла Варшава" на вулиці Варшавській, 54

      Забудовник також не має містобудівних умов і обмежень, оформленого і затвердженого проекту та документа, що дозволяє виконувати роботи. Справа щодо знесення цієї багатоповерхівки також уже в суді.

      ∙ ЖК "Престиж Умань" на вулиці Уманській, 4

      На зведення цього не видавали містобудівні умови та обмеження, забудовники не розробили проект та не отримали документи, що надають право виконувати роботи. Справа про знесення також перебуває у суді.

      незаконні забудови Львів ЖК
      Візуалізація ЖК "Престиж Умань" на сайті з пошуку нерухомості

      ∙ Споруда на вулиці Балтійській, 20 також не отримала містобудівних умов та обмежень та документів на право землекористування. Щодо цього новобуду не був затверджений проект та дозвіл на проведення будівельних робіт.

      ЖК на Личаківській, 259

      Незаконно зведену багатоповерхівку уже почали демонтувати. Цей випадок став ледь не першим в Україні, коли суд постановив знести незаконну новобудову.

      Вперше в Україні незаконну багатоповерхівку зносять у Львові: дивіться відео

      Онлайн-мапа незаконних новобудов Львові: дивіться карту

      Середня ціна метра квадратного на первинному ринку нерухомості Львова у березні 2019 становила 15 900 гривень.

      Чому у місті ростуть ціни на квартири – читайте пояснення ріелтора.

       
      Читайте також:
      blog_ava
      Зеленський в ефірі "Право на владу" представив свою команду: відео
      сьогодні
      27295
      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Новини Львова Скандальні забудови Будівництво Законодавство Ринок нерухомості
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як прийняти програш свого кандидата в президенти
      сьогодні , 16:00 Як прийняти програш свого кандидата в президенти
      12
      Журналісти оприлюднили листування "Зе-команди": хто впливає на кандидата
      сьогодні , 15:47 Журналісти оприлюднили листування "Зе-команди": хто впливає на кандидата
      343
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      сьогодні , 15:39 Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      Анастасія Зазуляк 32559
      Росія готується роздавати паспорти на Донбасі: до чого тут вибори президента в Україні?
      сьогодні , 15:00 Росія готується роздавати паспорти на Донбасі: до чого тут вибори президента в Україні?
      Олексій Чибісов 331
      Як не посваритися з близькими через вибори президента
      сьогодні , 14:35 Як не посваритися з близькими через вибори президента
      Олександр Бевза 182
      Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
       18 квітня , 12:29
      Нові державні будівельні норми: ТОП-7 змін, які зачеплять українців
       28 лютого , 19:33
      Як оформити нерухомість у спадщину: головне, що треба знати
       21 березня , 14:01
      Котедж замість квартири: в чому переваги і чому зростає попит
       27 лютого , 12:19
      В Україні з'являться перехоплювальні стоянки: що зміниться
       15 квітня , 16:54
      Заощадити на ремонті: як відновити старий паркет своїми руками
       29 квітня , 11:33
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук