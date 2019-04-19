Надійність забудовника у Львові можна перевірити онлайн: карта

У Львові склали перелік забудовників, які займаються будівництвом житлових багатоповерхівок без необхідних дозволів.

Нерухомість 24 уже писала поради, як перевірити надійність забудовника перед купівлею нерухомості.

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Перелік незаконних забудов склали у міськраді Львова і закликають покупців ретельно перевіряти надійність забудовника перед тим, як купувати квартиру.

Список незаконних будівництв у Львові:

∙ ЖК "Форест Хілл" на вулиці На Нивах

За інформацією міськради, будинок збудували без дозвільної документації, яка надає право на виконання робіт та з порушеннями містобудівних умов, ДБН і перевищенням допустимої поверховості.



Візуалізація незаконної багатоповерхівки на вулиці На Нивах

∙ ЖК "Варшава Хоум" на вулиці Варшавській, 22

Для зведення цієї багатоповерхівки забудовник не отримав містобудівних умов та обмежень, документів на право землекористування, розробленого належним чином та затвердженого проекту будівництва.

На початку квітня Львівський окружний адміністративний суд зобов'язав забудовника знести цей незаконно збудований 6-поверховий житловий будинок на вулиці Варшавській.

∙ ЖК "Вілла Варшава" на вулиці Варшавській, 54

Забудовник також не має містобудівних умов і обмежень, оформленого і затвердженого проекту та документа, що дозволяє виконувати роботи. Справа щодо знесення цієї багатоповерхівки також уже в суді.

∙ ЖК "Престиж Умань" на вулиці Уманській, 4

На зведення цього не видавали містобудівні умови та обмеження, забудовники не розробили проект та не отримали документи, що надають право виконувати роботи. Справа про знесення також перебуває у суді.



Візуалізація ЖК "Престиж Умань" на сайті з пошуку нерухомості

∙ Споруда на вулиці Балтійській, 20 також не отримала містобудівних умов та обмежень та документів на право землекористування. Щодо цього новобуду не був затверджений проект та дозвіл на проведення будівельних робіт.

∙ ЖК на Личаківській, 259

Незаконно зведену багатоповерхівку уже почали демонтувати. Цей випадок став ледь не першим в Україні, коли суд постановив знести незаконну новобудову.

Вперше в Україні незаконну багатоповерхівку зносять у Львові: дивіться відео

Онлайн-мапа незаконних новобудов Львові: дивіться карту

Середня ціна метра квадратного на первинному ринку нерухомості Львова у березні 2019 становила 15 900 гривень.

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