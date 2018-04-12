Надію Савченко забрали у лікарню з СІЗО, – сестра

Затриманого депутата Надію Савченко, яка оголосила голодування, із СІЗО доставили до лікарні.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявила її сестра Віра.

"За інформацією, яку мені надали в СІЗО, Надію вже відвезли в клініку СІЗО за її згодою на обстеження. Тобто я не думаю, що її перевели, просто, якщо я правильно зрозуміла, то на обстеження. Сьогодні буду просити про побачення, щоб зрозуміти, чим це все закінчилося", – розповіла Віра Савченко.

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Вона зазначила, що адвокати Надію не супроводжують.