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Надію Савченко забрали у лікарню з СІЗО, – сестра

119 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко

Затриманого депутата Надію Савченко, яка оголосила голодування, із СІЗО доставили до лікарні.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявила її сестра Віра.

"За інформацією, яку мені надали в СІЗО, Надію вже відвезли в клініку СІЗО за її згодою на обстеження. Тобто я не думаю, що її перевели, просто, якщо я правильно зрозуміла, то на обстеження. Сьогодні буду просити про побачення, щоб зрозуміти, чим це все закінчилося", – розповіла Віра Савченко.

Читайте також: Хто така Віра Савченко: просто сестра Надії чи сірий кардинал

Вона зазначила, що адвокати Надію не супроводжують.

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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