17:13
10 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 19°C
  • середа
    25°C 19°C
  • четвер
    28°C 17°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вату бомбить від "небезпечних" хорватів. Любовне кіно від патріарха
Вєсті Кремля
23:55, 9 липня
Вєсті.UA. Сварки Ляшка та Лещенка. Надприродні здібності Барни
Вєсті.UA
22:09, 9 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Надіюся, він таким залишиться: Кейт Міддлтон розповіла про характер сина Луї

183 Читать новость на русском
Представники королівської сім'ї
Представники королівської сім'ї / Фото з відкритих джерел

Хрещення принца Луї – третьої дитини герцога і герцогині Кембриджських відбулося 9 липня у Лондоні в королівській каплиці Сент-Джеймсському палаці. Церемонію хрещення провів архієпископ Кентерберійський Джастін Велді, де і були присутні місцеві представники ЗМІ.

Журналісти, які були на церемонії помітили, що всю церемонію принц спокійно спав на руках матері, про це повідомляє The Silver Times.

Читайте також: Хрещення принца Луї: чарівні фото та відео з церемонії

Перед входом в каплицю Кейт Міддлтон зупинилася біля архієпископа Кантерабірійського Джастіона Уелбі, який зазначив, що малий Луї "дуже спокійний і миролюбний".

Надіюся, він таким залишиться, – відповіла герцогиня.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон неодноразово зізнавалися, що у їхньому будинку завжди шумно і весело, завдяки принцесі Шарлотті та принцу Джорджу.

Нагадаємо, Маленька принцеса Шарлотта, яка є однією з дітей подружжя Кейт Міддлтон і принца Вільяма, неочікувано "випалила" журналістам після хрещення принца Луї.

Теги: LifeStyle Великобританія Королівська сім'я Кейт Міддлтон Діти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
9 липня, 21:01 Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
Ігор Саджениця 5336
Добре, що Україна поступилася не комусь із невдах, а саме Хорватії, – Маркевич
сьогодні, 17:10 Добре, що Україна поступилася не комусь із невдах, а саме Хорватії, – Маркевич
29
"Слава Україні" від хорватів засліпила українців від вад важливої новини про Фірташа
сьогодні, 17:01 "Слава Україні" від хорватів засліпила українців від вад важливої новини про Фірташа
Дід Панас 359
Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
9 липня, 16:00 Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
Саміт Україна – ЄС: погані новини для Росії та завдання для нас
сьогодні, 16:01 Саміт Україна – ЄС: погані новини для Росії та завдання для нас
Борис Немировський 1113
Зимова Олімпіада-2018: медальний залік
 25 лютого , 11:01
З Путіним трапився незвичний інцидент під час зустрічі: курйозне відео
 3 квітня , 09:42
На відомому гірськолижному курорті в Грузії сталась надзвичайна подія: моторошні відео
 16 березня , 12:51
В СБУ прокоментували відмову Савченко пройти поліграф
 5 квітня , 19:14
У Києві знайшли задушеною жінку: жертва була голою та лежала у під’їзді
 3 лютого , 21:41
Дифтерія вже в Україні: підтвердили першого хворого
 31 січня , 09:38
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук