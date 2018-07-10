Надіюся, він таким залишиться: Кейт Міддлтон розповіла про характер сина Луї

Хрещення принца Луї – третьої дитини герцога і герцогині Кембриджських відбулося 9 липня у Лондоні в королівській каплиці Сент-Джеймсському палаці. Церемонію хрещення провів архієпископ Кентерберійський Джастін Велді, де і були присутні місцеві представники ЗМІ.

Журналісти, які були на церемонії помітили, що всю церемонію принц спокійно спав на руках матері, про це повідомляє The Silver Times.

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Перед входом в каплицю Кейт Міддлтон зупинилася біля архієпископа Кантерабірійського Джастіона Уелбі, який зазначив, що малий Луї "дуже спокійний і миролюбний".

Надіюся, він таким залишиться, – відповіла герцогиня.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон неодноразово зізнавалися, що у їхньому будинку завжди шумно і весело, завдяки принцесі Шарлотті та принцу Джорджу.

Нагадаємо, Маленька принцеса Шарлотта, яка є однією з дітей подружжя Кейт Міддлтон і принца Вільяма, неочікувано "випалила" журналістам після хрещення принца Луї.