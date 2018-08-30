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Надкритичний стан українських бранців Кремля: Денісова звернулася до Москалькової

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Людмила Денісова
Людмила Денісова / Соцмережі

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала звернення до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з проханням поінформувати її про стан здоров'я українських політв'язнів. Також вона просить надати документи, що підтверджують цю інформацію.

Про це українська омбудсвумен написала на своїй сторінці у Facebook.

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109 днів голодує Олег Сенцов. 165 – Володимир Балух. Стан їхнього здоров'я – вже надкритичний. Викликає занепокоєння і стан здоров'я Бекіра Дегерменджи, Асана Чапуха та Арсена Джеппарова, яких утримують в Сімферопольському СІЗО. Бекір Дегерменджи хворіє на астму та ішемічну хворобу серця, Асан Чапух переніс мікроінсульт, здоров'я Арсена Джеппарова погіршується через сильний головний біль, оніміння кінцівок і високий артеріальний тиск,
– підкреслила Денісова.

Як наголошує уповноважена ВР з прав людини, у зв’язку з такою ситуацію, вона змушеною була звернутися до своєї російської колеги Тетяни Москалькової, аби та проінформувала їхнього про актуальний стан їхнього здоров'я.

Крім того, Денісова просить надати медичні документи, що це підтверджують, і сприяти терміновому забезпеченню кваліфікованою медичною допомогою.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що є стурбованим станом здоров'я незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, який продовжує голодування понад 100 днів.

Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Українці в полоні РФ
Джерело: 24 канал
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