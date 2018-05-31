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Надлишок якої речовини спричиняє серцеву недостатність: відповідь вчених

2007 Читать новость на русском
Надлишок білка у чоловіків спричиняє серцеву недостатність
Надлишок білка у чоловіків спричиняє серцеву недостатність / tomadieta.com

Науковці з Фінляндії у ході дослідження встановили, що надлишок білка у раціоні чоловіка провокує розвиток серцевої недостатності.

Проблеми також виникають у людей, які отримують білок з м’яса та молочної продукції, інформує Circulation: Heart Failure.

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Загалом в експерименті взяли участь понад 2,5 тисяч чоловіків віком від 42 до 60 років. Вчені розділили усіх на групи за споживанням білка у раціоні – від 78 до 109 грамів на день. Дослідження, яке тривало 22 роки, виявило серцеву недостатність у 330 учасників.

За даними вчених, ті, хто вживали найбільшу кількість білка, мали на 33% більший ризик розвитку захворювання у порівнянні з тими, хто споживав цю речовину найменше.

У півтори раза частіше виникали проблеми із серцем у тих, хто вживав м'ясо та молочну продукцію.

До того ж, вчені не встановили, чи скорочення споживання білка може запобігти серцевим захворюванням.

Нагадаємо, що дослідники з Гронінгенского університету в Нідерландах встановили, що споживання у великій кількості білка знижує ризик серцевої недостатності та продовжує життя.

Теги: Лікування Здоров'я дослідження Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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