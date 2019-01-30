Надмірне вживання алкоголю може змінювати ДНК людини

Американські вчені з Ратґерського університету виявили, що надмірне вживання спиртних напоїв, а також хронічний алкоголізм призводять до тривалих змін в активності генів.

Фахівці вивчили гени, що беруть участь в регуляції поведінки: PER2 і POMC, пише MedicalXpress.

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Ген PER2 відповідає за роботу біологічного годинника організму, а ген POMC формує реакцію на стрес. У дослідженні взяли участь люди, які п'ють помірно, а також люди, що вживають значну кількість алкоголю (що визначається як пияцтво), і алкоголіки.

Вчені порівняли ступінь зміни молекули ДНК (метилювання) PER2 і POMC у цих груп населення. Вони виявили, що чим більше людина вживала алкоголь, тим сильніші були зміни у ДНК.

Крім того, після перегляду картинок, які зображують стресову ситуацію, люди з тягою до алкоголю відчували більше бажання випити.

Висновок вчених: надмірне вживання спиртного призводить до змін у ДНК. У результаті у людини виникає ще більша тяга до алкоголю.

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