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      Надмірне вживання алкоголю може змінювати ДНК людини

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      Надмірне вживання алкоголю може змінювати ДНК людини
      Надмірне вживання алкоголю може змінювати ДНК людини / unsplash.com

      Американські вчені з Ратґерського університету виявили, що надмірне вживання спиртних напоїв, а також хронічний алкоголізм призводять до тривалих змін в активності генів.

      Фахівці вивчили гени, що беруть участь в регуляції поведінки: PER2 і POMC, пише MedicalXpress.

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      Ген PER2 відповідає за роботу біологічного годинника організму, а ген POMC формує реакцію на стрес. У дослідженні взяли участь люди, які п'ють помірно, а також люди, що вживають значну кількість алкоголю (що визначається як пияцтво), і алкоголіки.

      via GIPHY

      Вчені порівняли ступінь зміни молекули ДНК (метилювання) PER2 і POMC у цих груп населення. Вони виявили, що чим більше людина вживала алкоголь, тим сильніші були зміни у ДНК.

      Крім того, після перегляду картинок, які зображують стресову ситуацію, люди з тягою до алкоголю відчували більше бажання випити.

      Висновок вчених: надмірне вживання спиртного призводить до змін у ДНК. У результаті у людини виникає ще більша тяга до алкоголю.

      via GIPHY

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування дослідження Алкоголь
      Джерело: 24 Канал
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