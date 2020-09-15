Шоумен Сергій Притула балотується у мери Києва. Він заявив, що хоче спробувати змінити систему державного управління, застосувавши власний досвід. Притула ексклюзивно розповів, на скільки часу йде у політичну сферу.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу він зазначив, що "залишиться у політиці у будь-якому разі".

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"Чи залишуся я в політиці? Я залишуся в політиці у будь-якому разі, тому що зараз це те, чому я збираюсь присвятити "надцять" (понад 10 років – 24 канал). Мені ця тема, сфера залученості цікава", – запевнив Притула.

Він пояснив, що йде у політику надовго, адже "це питання особистої відповідальності". Також Притула зауважив, що у кожної людини є 2 варіанти, як змінити життя:

делегувати свої повноваження через депутатів місцевих рад чи законодавчого органу і спостерігати, чи справляються вони з покладеними на них сподіваннями;

змінювати країну, застосувавши власний досвід.

За словами Притули, він підтримує 2 варіант. "Бувши людиною, яка збирається далі жити в Україні, працювати і дітей тут ростити, ти розумієш, що, мабуть, варто свій досвід, який ти здобув на різних інших теренах, перенести в систему державного управління чи місцевого самоуправління. І спробувати змінювати це, докладаючи власних зусиль. Тому політична залученість для мене зараз є вкрай цікавою", – підсумував Притула.

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