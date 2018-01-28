Надпатріотичний початок поєдинку Усик – Брієдіс: яскраві відео

Вихід українця Олександра Усика на ринг проти латвійця Майріса Брієдіса в рамках півфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії видався вельми українським. Крім того, вражає і виконання гімну. До слова, поєдинок проходив у латвійській Ризі.

Відповідні відео з’явилися у мережі.

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Так, український боксер виходив під патріотичну композицію "Браття" Василя Жадана, яка уперше пролунала перед боєм проти німця Марко Хука.

Також вражає і виконання гімну, яке відбулося вже після вищезазначеної події. Зауважимо, український славень співали не лише вболівальники на арені, але і Олександр Усик.

Нагадаємо, уночі проти 28 січня відбувся бій Усик – Брієдіс на "Рига Арені". Поєдинок тривав усі 12 раундів, у підсумку судді присудили перемогу українцю.