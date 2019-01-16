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      Надрукований на 3D-принтері імплант допоміг зростили зламаний хребет

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      Імплант, який складається з гідрогелю та живих клітин
      Імплант, який складається з гідрогелю та живих клітин / wired.com

      Інженери з Каліфорнійського університету розробили технологію 3D-друку імпланту, який складається з гідрогелю та живих клітин, за допомогою яких вперше вдалося зростити пошкоджений хребет.

      Імпланти призначені для забезпечення сталого зростання нервів по всій зоні травм, що має відновити зв'язки між нейронами і втрачені функції, пише Nature Medicine.

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      Науковці спочатку надрукували імплант, а потім наповнили його живими нервовими і стовбуровими клітинами. Його помістили у місце перелому хребта гризуна. Після цього зафіксували ріст клітин, вони повністю заповнили пошкоджену ділянку, таким чином, зростили хребет. Це дало можливість гризунам знову ходити.

      Дослідникам доведеться провести тестування на приматах, ніж приступати до клінічних випробувань.

      Імплант, який складається з гідрогелю та живих клітин
      Імплант, який складається з гідрогелю та живих клітин

      Вони зазначають, що потрібно розв'язувати проблему. Вона полягає у тому, що через травми ділянки хребта є роздробленими. У дослідженні ж вчені вирізали хребет. За переконанням дослідників, зростити вирізану ділянку набагато легше, ніж роздроблену.

      Вчені продовжать свої дослідження і сподіваються, що зможуть допомогти ходити людям, які псля травм хребта стали паралізованими.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Лікування Здоров'я дослідження
      Джерело: 24 Канал
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