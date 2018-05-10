Надто низька вага може спричинити розвиток небезпечної хвороби, – вчені

Люди з надто малою вагою тіла у віці 50-60 років буде більший ризик розвитку хворобливого стану психіки – деменції.

Про це заявили вчені зі Школи медицини Бостонського університету, передають "РИА Новости".

Вони знайшли нові фактори ризику, що призводять до розвитку цього захворювання. Основним фактором, що призводить до розладу інтелекту, є вік.

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Однак, як з'ясували науковці під час дослідження, що при недостатній вазі у людей у ​​віці 50-60 років деменція виникає частіше, ніж у їхніх ровесників з нормальною вагою.

Також старіння мозку можуть провокувати такі чинники як брак сну і вдівство.

Що таке деменція? Це набутий розлад інтелекту, який значно знижує пізнавальні здібності мозку, а також призводить до втрати в тій чи іншій мірі раніше засвоєних знань. Наразі нема ефективного лікування цієї хвороби. Частота деменції зростає з віком: від 2% — у віці до 65 років, до 20% — у людей 80 років і старше.