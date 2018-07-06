Надя Дорофеєва похизувалася звабливою фігурою на відпочинку на Балі: фото
Українська співачка та солістка гурту "Время и Стекло" Надія Дорофеєва зараз відпочиває на Балі разом з чоловіком Володимиром Дантесом.
Зіркове подружжя радо ділиться знімками з романтичної відпустки в Instagram.
"Бездоганний час", – підписала Надія світлину, на якій обіймає чоловіка у басейні. Володимир Дантес також виклав гарний кадр з відпочинку в обіймах коханої.
Дорофеєва виклала і кілька фото у купальнику, демонструючи свою струнку фігуру.
Джерело: 24 Канал
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