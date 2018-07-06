Надя Дорофеєва похизувалася звабливою фігурою на відпочинку на Балі: фото

Українська співачка та солістка гурту "Время и Стекло" Надія Дорофеєва зараз відпочиває на Балі разом з чоловіком Володимиром Дантесом.

Зіркове подружжя радо ділиться знімками з романтичної відпустки в Instagram.

"Бездоганний час", – підписала Надія світлину, на якій обіймає чоловіка у басейні. Володимир Дантес також виклав гарний кадр з відпочинку в обіймах коханої.

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 4 Лип 2018 р. о 3:03 PDT

Допис, поширений Vladimir Dantes (@vladimirdantes) 4 Лип 2018 р. о 9:31 PDT

Дорофеєва виклала і кілька фото у купальнику, демонструючи свою струнку фігуру.

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 1 Лип 2018 р. о 8:28 PDT

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 3 Лип 2018 р. о 3:07 PDT

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 4 Лип 2018 р. о 9:36 PDT