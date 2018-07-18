Надя Дорофеєва прокоментувала чутки про вагітність

На одному з останніх фото української співачки Наді Дорофеєвої фанати і журналісти запримітили округлий живіт, запідозривши її у вагітності. Артистка вирішила припинити здогадки і дала офіційний коментар.

Фотографія, на якій Дорофеєва позує в стильному суцільному купальнику в примірочній магазину викликало неабиякий інтерес зі сторони ЗМІ та підписників. Вони начебто там розгледіли окреглий живіт, що виділявся в обтягуючому купальнику. Солістка гурту "Время и Стекло" відреагувала на всі домисли прихильників про її вагітність.

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Відтак Надя опублікувала у своїх Instagram-Stories лаконічну відповідь "Переїла" на фоні скріншоту статті з українського видання із заголовком: "Вагітна чи переїла? Надя Дорофеєва розбурхала мережу новим фото в купальнику".



Надя Дорофеєва відповіла на чутки про вагітність