Надя Дорофеєва спокусила сяючим топом і прикрасами на вечірці Moschino та H&M

Українська співачка Надя Дорофеєва стала гостею VIP-вечірки з нагоди запуску лімітованої дизайнерської колекції Moschino [tv] H&M. На світській події артистка не лише засвітила стильний look, а й відіграла справжній DJ-сет.

Запрошеними на вечірці стали перші зірки українського шоу-бізнесу: Катерина Осадча і Юрій Горбунов, Tayanna, Леся Нікітюк, Ксенія Шнайдер, Еліна Світоліна та багато інших. Однак не менше за інших журналістів та публіку вразила Надя Дорофеєва, яка продемонструвала ефектний образ.

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Для виходу учасниця дуету "Время и Стекло" одягнула сексуальний сяючий топ від Moschino та H&M, що підкреслював її груди, білі спортивні штани, чорну куртку вільного крою та блискучі черевики на підборах. Свій образ вона доповнила масивною золотистою підвіскою на шиї, яка мала форму слова Moschino. Сережки і чорна сумка на ланцюжку відмінно завершили look.

Заплетені колоски на волоссі, макіяж та світло-зелений манікюр стали чудовим доповненням наряду. Надя впевнено почувала себе у дизайнерських речах та запалювала публіку гучними хітами за пультом DJ.

Яскраві фото з вечірки також в Instagram опублікували ведуча Катя Осадча та спортсменка Еліна Світоліна.