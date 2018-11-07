Надя Дорофеєва спокусила сяючим топом і прикрасами на вечірці Moschino та H&M
Українська співачка Надя Дорофеєва стала гостею VIP-вечірки з нагоди запуску лімітованої дизайнерської колекції Moschino [tv] H&M. На світській події артистка не лише засвітила стильний look, а й відіграла справжній DJ-сет.
Запрошеними на вечірці стали перші зірки українського шоу-бізнесу: Катерина Осадча і Юрій Горбунов, Tayanna, Леся Нікітюк, Ксенія Шнайдер, Еліна Світоліна та багато інших. Однак не менше за інших журналістів та публіку вразила Надя Дорофеєва, яка продемонструвала ефектний образ.
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Для виходу учасниця дуету "Время и Стекло" одягнула сексуальний сяючий топ від Moschino та H&M, що підкреслював її груди, білі спортивні штани, чорну куртку вільного крою та блискучі черевики на підборах. Свій образ вона доповнила масивною золотистою підвіскою на шиї, яка мала форму слова Moschino. Сережки і чорна сумка на ланцюжку відмінно завершили look.
Заплетені колоски на волоссі, макіяж та світло-зелений манікюр стали чудовим доповненням наряду. Надя впевнено почувала себе у дизайнерських речах та запалювала публіку гучними хітами за пультом DJ.
Яскраві фото з вечірки також в Instagram опублікували ведуча Катя Осадча та спортсменка Еліна Світоліна.
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