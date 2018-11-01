Надя Дорофеєва у металевій перуці показала свій костюм на Хелловін 2018: фото

Українська співачка та учасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофеєва обрала костюм Клеопатри на Хелловін 2018, фото у цікавому образі вона виклала у себе в Instagram.

На фото Надя позує у незвичній металевій перуці та з яскравим макіяжем. Співачка обрала бежевий топ, а також доповнила образ перебивними татуюваннями та золотими прикрасами.

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У коментарях під фото підписники відзначили, що їм сподобався образ Наді, але інша частина користувачів підкреслила схожість на іншу виконавицю – Світлану Лободу, яка на початку року з’явилася у практично ідентичному костюмі у своєму кліпі на пісню "Парень".

"Схоже на Лободу з кліпу "Парень", "Відразу, як подивилася цю фотку, то згадала Лободу", "Тепер ти не Надя Дорофєєва, а Надя Лободаєва", – пишуть у коментарях.