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      Надя Дорофеєва у металевій перуці показала свій костюм на Хелловін 2018: фото

      608 Читать новость на русском
      Надя Дорофеєва
      Надя Дорофеєва / Фото з Instagram

      Українська співачка та учасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофеєва обрала костюм Клеопатри на Хелловін 2018, фото у цікавому образі вона виклала у себе в Instagram.

      На фото Надя позує у незвичній металевій перуці та з яскравим макіяжем. Співачка обрала бежевий топ, а також доповнила образ перебивними татуюваннями та золотими прикрасами.

      Читайте також: Макіяж як в Наді Дорофеєвої: покрокове відео від співачки

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Halloween 2018. KLEOPATRA @cosmopolitanukraine party. @g.bar.kiev @marinasan_shy @frolovheart

      Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

      У коментарях під фото підписники відзначили, що їм сподобався образ Наді, але інша частина користувачів підкреслила схожість на іншу виконавицю – Світлану Лободу, яка на початку року з’явилася у практично ідентичному костюмі у своєму кліпі на пісню "Парень".

      "Схоже на Лободу з кліпу "Парень", "Відразу, як подивилася цю фотку, то згадала Лободу", "Тепер ти не Надя Дорофєєва, а Надя Лободаєва", – пишуть у коментарях.

      Теги: Новини України LifeStyle Надя Дорофеєва Хелловін
      Джерело: 24 Канал
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