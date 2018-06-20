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Надя Дорофєєва похизувалась підтягнутими сідницями у басейні: фото

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Надя Дорофєєва для SO DODO
Надя Дорофєєва для SO DODO / Instagram / @nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва завжди мала чудову спортивну форму та слідкувала за своїм тілом. Незважаючи на напружений графік, артистка встигає відпочивати та тішити шанувальників пікантними фото.

Так, зірка української сцени опублікувала в Instagram нове фото, на якому вона одягнута у бежевий суцільний купальник, який чітко підкреслив її сідниці. На руці Наді можна побачити її численні татуювання, а макіяж на обличчі ледь скраплений водою.

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"Сьогодні був божевільний, складний і дуже щасливий день. Спасибі", – заінтригувала своїм підписом під фото Дорофєєва.


Надя Дорофєєва

Схоже, день у виконавиці справді виявився довгим, оскільки фото у басейні на фоні вогнів міста зроблене вночі. Але тим не менш, зірка виглядає чудово, що підтверджують її більше ніж 200 тисяч вподобань і сотні захоплених коментарів фанатів. Деякі навіть одразу не побачили на артистці купальник і подумали, що Дорофєєва оголилась, але все ж вони схвально оцінили образ Наді.

Теги: LifeStyle Музика Еротика
Джерело: 24 Канал
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