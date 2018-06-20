01:23
21 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
27°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    15°C 12°C
  • неділя
    19°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Коні Путіна. Російський "мозок хворого вболівальника"
Вєсті Кремля
21:43, 20 червня
Вєсті.UA. Таємний Порошенко. Штраф за сексуальну орієнтацію
Вєсті.UA
21:35, 20 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Надя Дорофєєва похизувалась підтягнутими сідницями у басейні: фото

1222 Читать новость на русском
Надя Дорофєєва для SO DODO
Надя Дорофєєва для SO DODO / Instagram / @nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва завжди мала чудову спортивну форму та слідкувала за своїм тілом. Незважаючи на напружений графік, артистка встигає відпочивати та тішити шанувальників пікантними фото.

Так, зірка української сцени опублікувала в Instagram нове фото, на якому вона одягнута у бежевий суцільний купальник, який чітко підкреслив її сідниці. На руці Наді можна побачити її численні татуювання, а макіяж на обличчі ледь скраплений водою.

Читайте також: Солістка гурту "НеАнгели" знялася повністю оголеною в еротичній фотосесії (18+)

"Сьогодні був божевільний, складний і дуже щасливий день. Спасибі", – заінтригувала своїм підписом під фото Дорофєєва.


Надя Дорофєєва

Схоже, день у виконавиці справді виявився довгим, оскільки фото у басейні на фоні вогнів міста зроблене вночі. Але тим не менш, зірка виглядає чудово, що підтверджують її більше ніж 200 тисяч вподобань і сотні захоплених коментарів фанатів. Деякі навіть одразу не побачили на артистці купальник і подумали, що Дорофєєва оголилась, але все ж вони схвально оцінили образ Наді.

Теги: LifeStyle Музика Еротика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 20 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
20 червня, 23:00 Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
Іван Яковина 674
Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
20 червня, 22:00 Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
Блог Медіа 263
Головні новини 20 червня: Жебрівський – аудитор НАБУ, Тимошенко йде у президенти
20 червня, 22:00 Головні новини 20 червня: Жебрівський – аудитор НАБУ, Тимошенко йде у президенти
1958
Окремі голи Росії, то якась нечиста сила, – єдиний український арбітр на ЧС з футболу
20 червня, 21:01 Окремі голи Росії, то якась нечиста сила, – єдиний український арбітр на ЧС з футболу
Іван Вербицький 2219
Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках
20 червня, 20:02 Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках
Катерина Петренко 615
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук