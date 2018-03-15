"Надя "хана Раді" і "Міцний горішок-7": реакція соцмереж на "підготовку теракту" Савченко

Народного депутата Надію Савченко звинуватили у підготовці теракту у Верховній Раді України, а саме знищити гранатами урядову і посадову ложі.

Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що слідство має беззаперечні докази того, що депутатка особисто давала вказівки по підготовці теракту.

"Савченко особисто планувала, вербувала, давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, у цьому залі (парламенту), знищивши бойовими гранатами дві ложі – урядову і посадову. Мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе", – розповів Луценко.

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Генеральна прокуратура вже внесла до парламенту подання на зняття недоторканності і арешт Савченко.

Також, нардеп-радикал Ігор Мосійчук повідомив, що вона пронесла до Верховної Ради України пістолет і ручну гранату, після чого її вивели з сесійної зали парламенту.

Користувачі соціальних мереж бурхливо відреагували на усі звинувачення на адресу Савченко.

Думки українців розділились на в піл,перші повністю підтримують план Савченко,друга половина настаює на тому,щоб добивати не автоматами,а сокирами. pic.twitter.com/dm35EuacEN — Олег Володарский (@Volodarskiyy) 15 березня 2018 р.

а че не метнула? где твои бойцы? Савченко,это не Рада,это сборище ублюдков, их можно смело убивать и народ будет рукоплескать! какая нахрен Рада, если туда можно с гранатами войти? — karfagen (@karfagen111) 15 березня 2018 р.

извините, фотошопил на xiaomi pic.twitter.com/3VKw4yMVMx — Лі Куан Ющ (@vitryak) 15 березня 2018 р.

Рубан: «Надя, навіщо ти збила Аргентинський літак над ГПУ? Взагалі-то він летів до росії.»

Савченко: «Та я ж невменяємая. Я можу і той купол разфігачіть. Підемо покажу, тут недалеко. pic.twitter.com/BS4ngDZfuZ — Regina️ (@ylyana90) 15 березня 2018 р.

Савченко задержали при попытке совершить теракт в ВР - с тремя гранатами и наградным пистолетомhttps://t.co/VfieerCTlX pic.twitter.com/Qcu8oiqu2x — Рудченко Игорь (@rudchenkoigor) 15 березня 2018 р.

Шаржи на тему Гади Савченко- бесподобны ! )) pic.twitter.com/pR6niQYZ35 — Galina Petrová (@galitwi) 15 березня 2018 р.

По словам Луценко, Надежда Савченко планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи, "минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет" pic.twitter.com/aj3874d0gt — Явдоха Pereц-Дуарте (@JustHestia) 15 березня 2018 р.