"Надя "хана Раді" і "Міцний горішок-7": реакція соцмереж на "підготовку теракту" Савченко
Народного депутата Надію Савченко звинуватили у підготовці теракту у Верховній Раді України, а саме знищити гранатами урядову і посадову ложі.
Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що слідство має беззаперечні докази того, що депутатка особисто давала вказівки по підготовці теракту.
"Савченко особисто планувала, вербувала, давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, у цьому залі (парламенту), знищивши бойовими гранатами дві ложі – урядову і посадову. Мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе", – розповів Луценко.
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Генеральна прокуратура вже внесла до парламенту подання на зняття недоторканності і арешт Савченко.
Також, нардеп-радикал Ігор Мосійчук повідомив, що вона пронесла до Верховної Ради України пістолет і ручну гранату, після чого її вивели з сесійної зали парламенту.
Користувачі соціальних мереж бурхливо відреагували на усі звинувачення на адресу Савченко.