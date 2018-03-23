"Надєжда": новий хіт Процишина про долю Надії Савченко

Тема Надії Савченко безумовно номер один в Україні. Її підозрюють у змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва та держперевороту. Савченко нібито планувала підірвати будівлю Верховної Ради.

Але 23 березня Савченко арештували на 59 днів. Читайте також: "Шлях усіх інакомислячих": новий хіт Процишина про Московський патріархат та єретиків І доки українці та світ спостерігають за розвитком подій справи Савченко, "Вєсті.UA." і Богдан Процишин створили пісню про долю Савченко. Більше – дивіться у відео "Вєсті.UA".