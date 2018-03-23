"Надєжда": новий хіт Процишина про долю Надії Савченко
Тема Надії Савченко безумовно номер один в Україні. Її підозрюють у змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва та держперевороту. Савченко нібито планувала підірвати будівлю Верховної Ради.
Але 23 березня Савченко арештували на 59 днів.
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І доки українці та світ спостерігають за розвитком подій справи Савченко, "Вєсті.UA." і Богдан Процишин створили пісню про долю Савченко.
Більше – дивіться у відео "Вєсті.UA".
Джерело: 24 Канал
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