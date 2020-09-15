У Чабанах під Києвом вибухнув газопровід, яким постачають газ у Європу: що відомо
У селищі Чабани, розташованому неподалік Києва попри Одеську трасу, люди почули сильний гул. Місцеві мешканці у соцмережах написали, що, ймовірно, стався прорив магістрального газопроводу. Згодом у поліції цю інформацію підтвердили.
У Чабанах сталася надзвичайна ситуація, пише 24 канал. Про це свідки події написали у соцмережах.
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Спершу було відомо тільки те, що люди чули дивні сильні звуки, гучний вибух, і на місце події вже вирушили пожежники (зафіксовано у відео). Місцеві мешканці одразу запідозрили розрив на газопроводі.
Згодом у поліції Київської області, як пише Інтерфакс-Україна, заявили, що біля Чабанів стався саме вибух на магістральному газопроводі високого тиску, який постачає газ у Європу. Також відомо таке:
- Прорвало газову трубу в полі діаметром 1,5 метра, що качає газ у Європу.
- Усі аварійні служби на місці, у ближніх населених пунктах відключили електропостачання.
- Газопостачання також перекриють.
- Інформації про постраждалих людей немає.
Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян описав ситуацію у фейсбуці:
- "У Васильківському районі Київської області, особливо біля сіл Іванковичі, Хотів, Чабани, з 00:20 чутно дуже гучний низькочастотний шум, що нагадує звук горіння газу у великих обсягах або роботу мегапотужного дизельного генератора. Полум'я не видно".
Згодом він додав, що о 01:17 звук припинився, але рятувальники радять усім місцевим мешканцям перекрити газ.
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Надзвичайна ситуація сталася в Чабанах: дивіться розташування на карті