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      Надзвичайна ситуація у Дніпрі: на місцевій ТЕС стався викид невідомих речовин – фото та відео

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      Пожежа на ТЕС у Дніпрі
      Пожежа на ТЕС у Дніпрі / Screenshot (dnepr.com)

      5 серпня о 9 ранку мешканці Дніпра зауважили велику хмару чорного диму, що рухалася з боку ТЕС. Люди стривожилися – на електростанції сталася надзвичайна ситуація.

      Хмара чорного диму накрила майже усю будівлю теплоелектростанції, у якій розташовані робочі енергоблоки, пише Інформатор.

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      За свідченнями очевидців, аварія не тривала більше за 10 хвилин. Утім, димові викиди були дуже активними і на вигляд небезпечними.

      ТЕС
      Хмара чорного диму накривала усю електростанцію

      ТЕС
      Викид невідомих речовин у Дніпровській ТЕС 

      "Закривати вікна, вмикати зволожувачі повітря і без необхідності протягом декількох годин не виходити на вулицю", – порадили у Facebook-спільноті Save Dnipro, опублікувавши відео димового вибуху на Дніпровській ТЕС.

      Дивіться відео, як відбувався небезпечний викид на Дніпровській ТЕС:

      У ДТЕК (саме компанії Ріната Ахметова належить Придніпровська ТЕС) прокоментували інцидент: "У результаті технологічного порушення, викликаного пошкодженням труби у верхній частині котла, стався викид димових газів і пари на енергоблоці номер 10. Котел загасили. Позаштатна ситуація вичерпана".

      Надзвичайні ситуації на Придніпровській ТЕС уже бували. 5 квітня 2018 там була масштабна пожежа, її долали понад півсотні надзвичайників. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Екологія Новини Дніпра Надзвичайні ситуації
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