Надзвичайна ситуація у Дніпрі: на місцевій ТЕС стався викид невідомих речовин – фото та відео

5 серпня о 9 ранку мешканці Дніпра зауважили велику хмару чорного диму, що рухалася з боку ТЕС. Люди стривожилися – на електростанції сталася надзвичайна ситуація.

Хмара чорного диму накрила майже усю будівлю теплоелектростанції, у якій розташовані робочі енергоблоки, пише Інформатор.

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За свідченнями очевидців, аварія не тривала більше за 10 хвилин. Утім, димові викиди були дуже активними і на вигляд небезпечними.



Хмара чорного диму накривала усю електростанцію



Викид невідомих речовин у Дніпровській ТЕС

"Закривати вікна, вмикати зволожувачі повітря і без необхідності протягом декількох годин не виходити на вулицю", – порадили у Facebook-спільноті Save Dnipro, опублікувавши відео димового вибуху на Дніпровській ТЕС.

Дивіться відео, як відбувався небезпечний викид на Дніпровській ТЕС:

У ДТЕК (саме компанії Ріната Ахметова належить Придніпровська ТЕС) прокоментували інцидент: "У результаті технологічного порушення, викликаного пошкодженням труби у верхній частині котла, стався викид димових газів і пари на енергоблоці номер 10. Котел загасили. Позаштатна ситуація вичерпана".

Надзвичайні ситуації на Придніпровській ТЕС уже бували. 5 квітня 2018 там була масштабна пожежа, її долали понад півсотні надзвичайників.