23:44
5 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО – ГОЛОВКІН АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – жертва пєрєстройкі. Калмицькі бандерівці постали в РФ
      Вєсті Кремля
      18:53, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Кива і Дубінський задовільняють потреби прямо в Раді. Разумков втомився
      Вєсті.UA
      19:43, сьогодні
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, 4 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО – ГОЛОВКІН АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ

      Надзвичайна ситуація у Дніпрі: сотні студентів евакуювали з гуртожитку через тріщини в стіні

      760 Читать новость на русском
      У Дніпрі мало не впав гуртожиток
      У Дніпрі мало не впав гуртожиток / "Обозреватель"

      Біля гуртожитку у Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького стався зсув ґрунту. Після того, як на стіні з'явилася тріщина, понад 200 студентів виселили, аби їхньому життю та майну нічого не загрожувало.

      Надзвичайна ситуація трапилася приблизно о 17 годині. Мовиться про гуртожиток № 2 Дніпропетровського політехнічного університету, пише Інтерфакс-Україна.

      Читайте також: Одна з найкривавіших ДТП в історії Румунії, багато жертв: деталі, фото, відео

      Відомо, що на розі п'ятиповерхової будівлі гуртожитку виник провал ґрунту три на два метри та завглибшки у понад метр. Невдовзі після цього на першому поверсі, де розташована аптека, утворилися тріщини на стінах.

      Тоді керівництво університету вирішило терміново відселити студентів до гуртожитку № 1. А міський голова Дніпра Борис Філатов у фейсбуці повідомив, що існує загроза обвалу будівлі гуртожитку.

      "Студентів відселили. Газ, електрику – перекрили. Під будівлю закачують бетон. Будинок 50-х років, під ним – бомбосховища. Причини ситуації з'ясовує спеціальна комісія", – сказав Філатов у відеозверненні.

      Дніпро
      Мер Філатов на місці зсуву ґрунту біля гуртожитку / Фото "Обозреватель"

      Особисто Філатов причиною вважає "критичну зношеність всієї інфраструктури в країні та її непристосованість до кардинальних змін погодних умов".

      Цього ж дня у Дніпрі на великих складах сталася масштабна пожежа: фото, відео

      Міський голова попросив містян не наближатися до перекритого кварталу – 70 метрів по радіусу навколо аварійної будівлі. За його ж словами, у неділю, 6 жовтня, центральний проспект Яворницького буде перекритим.

      blog_ava
      Аварія Ан12 біля Львова: оновлена інформація про стан потерпілих
      сьогодні
      19708
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини Дніпра Борис Філатов Студенти Надзвичайні ситуації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 5 жовтня: Залізничне сполучення з Донбасом, заява РФ щодо нормандського саміту
      сьогодні , 22:36 Головні новини 5 жовтня: Залізничне сполучення з Донбасом, заява РФ щодо нормандського саміту
      879
      Ради чего Россия жертвует благополучием людей
      сьогодні , 22:00 Ради чего Россия жертвует благополучием людей
      Злой Одессит 607
      Чому депутатам та чиновникам варто підняти зарплату
      сьогодні , 20:00 Чому депутатам та чиновникам варто підняти зарплату
      Антон Голобородько 629
      Падіння вантажного літака Ан12 під Львовом: усе, що відомо
      сьогодні , 19:01 Падіння вантажного літака Ан12 під Львовом: усе, що відомо
      Ірина Кошанська 30561
      Промах: ворог хотів знищити "очі" українських військових
      сьогодні , 19:00 Промах: ворог хотів знищити "очі" українських військових
      Повернись живим 2027
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук