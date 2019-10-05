Надзвичайна ситуація у Дніпрі: сотні студентів евакуювали з гуртожитку через тріщини в стіні

Біля гуртожитку у Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького стався зсув ґрунту. Після того, як на стіні з'явилася тріщина, понад 200 студентів виселили, аби їхньому життю та майну нічого не загрожувало.

Надзвичайна ситуація трапилася приблизно о 17 годині. Мовиться про гуртожиток № 2 Дніпропетровського політехнічного університету, пише Інтерфакс-Україна.

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Відомо, що на розі п'ятиповерхової будівлі гуртожитку виник провал ґрунту три на два метри та завглибшки у понад метр. Невдовзі після цього на першому поверсі, де розташована аптека, утворилися тріщини на стінах.

Тоді керівництво університету вирішило терміново відселити студентів до гуртожитку № 1. А міський голова Дніпра Борис Філатов у фейсбуці повідомив, що існує загроза обвалу будівлі гуртожитку.

"Студентів відселили. Газ, електрику – перекрили. Під будівлю закачують бетон. Будинок 50-х років, під ним – бомбосховища. Причини ситуації з'ясовує спеціальна комісія", – сказав Філатов у відеозверненні.



Мер Філатов на місці зсуву ґрунту біля гуртожитку / Фото "Обозреватель"

Особисто Філатов причиною вважає "критичну зношеність всієї інфраструктури в країні та її непристосованість до кардинальних змін погодних умов".

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Міський голова попросив містян не наближатися до перекритого кварталу – 70 метрів по радіусу навколо аварійної будівлі. За його ж словами, у неділю, 6 жовтня, центральний проспект Яворницького буде перекритим.