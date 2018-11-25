Надзвичайники попередили про сильні снігопади та ожеледь на більшості території України

26 і 27 листопада у 16 областях України внаслідок впливу активного циклону очікується сніг, місцями сильний снігопад і ожеледиця.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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За даними Укргідрометцентру, погодні умови ускладняться у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької й Луганської областей.

"Сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 сантиметрів), на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, 27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 метрів на секунду", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через майбутню негоду "Укравтодор" оголосив "жовтий" (другий) рівень небезпеки на українських автошляхах у 15 областях.