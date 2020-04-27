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      Нафта продовжує дешевшати: причина

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      Ціни на нафту 27 квітня 2020 продовжують падати
      Ціни на нафту 27 квітня 2020 продовжують падати / 5.ua

      Нафта дешевшає 27 квітня через побоювання інвесторів щодо наявності вільних сховищ. Вартість червневих ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures наразі становить 20,67 долара за барель. Це на 3,7% нижче від ціни на закриття попередньої сесії.

      Ф’ючерс на WTI на червень на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на 10,57% – до 15,15 долара за барель.

      До теми А-95 по 20 грн: як світова нафтова війна може вплинути на життя України

      Нафтові сховища вже заповнені на 65%, сказав аналітик Kayrros Ентоні Халф у коментарі Bloomberg. За словами експерта, щотижня до сховищ надходить 50 мільйонів барелів нафти. Такими темпами весь вільний простір для її зберігання може бути вичерпаний до червня.

      Тим часом національна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco вже почала скорочувати видобуток, хоча нова угода ОПЕК+ діятиме тільки з 1 травня. Про плани достроково почати виконувати угоду заявили також Кувейт, Алжир, Нігерія.

      Що відомо про падіння цін на нафту? 20 квітня ф’ючерсний контракт на американську легку нафту West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в травні, який на відкритті сесії торгувався по 17,73 долара, подешевшав за кілька годин майже на 56 доларів і завершив торговельну сесію на позначці мінус 37,63 долара за барель. Це рекордне добове падіння. Нижче нуля вартість WTI впала вперше. Головні причини такої ситуації на ринку – падіння попиту через обмеження, введені для стримування пандемії коронавірусу, та – нафту ніде зберігати.

      Що таке нафтові ф’ючерси? Стандартний документ, який засвідчує зобов'язання придбати (продати) нафту у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов'язань сторонами контракту.

      обвал цін на нафту що відомо падіння вартості нафти у світі 2020
      Наслідки падіння цін на нафту для України / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Інвестиції Світові біржі Фінанси Обвал цін на нафту Нафта
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