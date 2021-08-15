У "Нафтогазі" хочуть наростити ресурсну базу майже на 40 мільярдів кубометрів: що робитимуть

15 серпня 2021 , 10:43
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Джерело:

фейсбук "Нафтогаз Розвідка та Видобування"

"Нафтогаз" хоче прискорити виконання геологорозвідувальних робіт на 10 найперспективніших ділянах. Саме так планують наростити ресурсну базу на майже 40 мільярдів метрів кубічних газу.

Планують отримати ще 3 мільярди метрів кубічних перспективних запасів газу на Шосейній площі. Ці запаси розміщені на Харківщині. 

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У компанії панують отримати цих 3 мільярди на Шосейній площі, пробуривши 2 нові розвідувальні свердловини.

Хоч наразі буріння вже завершили, та проводять підрахунок запасів за міжнародною класифікацією SPE-PRMS.

Що відомо про Шосейну площу

  • Це нова ділянка (грінфілд) та один із найперспективніших об'єктів. Вона розміщена у Харківській області і межує із Західно-Соснівським родовищем, перспективи якого довели раніше;
  • У 2017 році на Шосейній ділянці та Західно-Соснівському родовищі провели 3D-сейсміку.
  • Встановили, що обсяг запасів газу зріс з 5 до 10 мільярдів метрів кубічних газу. 
  • Саме тоді на ухвалили рішення провести геологорозвідку на Шосейній площі.
  • Там вже пробурили 10 свердловин, з яких добули 253 мільйонів метрів кубічних газу та понад 2 тисячі тон конденсату.

Завдяки прискоренню геологорозвідувальних робіт на 10 найперспективніших грінфілдах ми плануємо наростити ресурсну базу на майже 40 мільярдів метрів кубічних газу,
– мовиться у повідомленні.

Саме успішні пробурені останні свердловини дають змогу розглядати можливість закладати точки для спорудження нових свердловин.

Зверніть увагу! "Нафтогаз", окрім місячного та річного тарифу пропонує ще один – "Комфортний сезон". Він буде діяти з 9 серпня 2021 року. Його ціна буде зафіксована на рівні річного тарифу – 7,96 гривні за кубометр газу. Ціна діятиме протягом опалювального сезону з 1 жовтня 2021 року по 30 квітня 2022 року – повних 7 місяців.
Автор: Діана Квасневська