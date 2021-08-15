У "Нафтогазі" хочуть наростити ресурсну базу майже на 40 мільярдів кубометрів: що робитимуть

"Нафтогаз" хоче прискорити виконання геологорозвідувальних робіт на 10 найперспективніших ділянах. Саме так планують наростити ресурсну базу на майже 40 мільярдів метрів кубічних газу.

Планують отримати ще 3 мільярди метрів кубічних перспективних запасів газу на Шосейній площі. Ці запаси розміщені на Харківщині.

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"Нафтогаз" планує збільшити перспективні запаси

У компанії панують отримати цих 3 мільярди на Шосейній площі, пробуривши 2 нові розвідувальні свердловини.

Хоч наразі буріння вже завершили, та проводять підрахунок запасів за міжнародною класифікацією SPE-PRMS.

Що відомо про Шосейну площу

Це нова ділянка (грінфілд) та один із найперспективніших об'єктів. Вона розміщена у Харківській області і межує із Західно-Соснівським родовищем, перспективи якого довели раніше;

об'єктів. Вона розміщена у Харківській області і межує із Західно-Соснівським родовищем, перспективи якого довели раніше; У 2017 році на Шосейній ділянці та Західно-Соснівському родовищі провели 3D-сейсміку.

Встановили, що обсяг запасів газу зріс з 5 до 10 мільярдів метрів кубічних газу.

Саме тоді на ухвалили рішення провести геологорозвідку на Шосейній площі.

Там вже пробурили 10 свердловин, з яких добули 253 мільйонів метрів кубічних газу та понад 2 тисячі тон конденсату.

Завдяки прискоренню геологорозвідувальних робіт на 10 найперспективніших грінфілдах ми плануємо наростити ресурсну базу на майже 40 мільярдів метрів кубічних газу,

– мовиться у повідомленні.

Саме успішні пробурені останні свердловини дають змогу розглядати можливість закладати точки для спорудження нових свердловин.